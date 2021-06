Wettmar

In Göttingen waren es einst kleine Feldhamster, die einen Neubau der Uni um Jahre verzögerten und so für reichlich Schlagzeilen sorgten. In Dresden hätte eine Population der Fledermausart Kleine Hufeisennase beinahe den Bau der umstrittenen Waldschlösschenbrücke verhindert. Mit Vorkommen der fleißigen Nager und der nachtaktiven Flugsäuger kann Burgwedel ziemlich sicher ebenfalls aufwarten. Doch in Wettmar ist es eine andere Spezies, die für Verzögerungen bei der heiß begehrten Baulandentwicklung sorgt: Die Feldlerche hat es sich am dortigen Glockenberg gemütlich gemacht.

Rote Liste führt die Feldlerche als gefährdete Art

Der kleine Bodenbrüter kommt in Europa zwar millionenfach vor, seit Jahrzehnten befinden sich die Bestände jedoch im Sinkflug. Seit 1980 ist nach Angaben des Nabu in Europa schon mehr als die Hälfte aller Feldlerchen verschwunden. Die immer intensivere Landwirtschaft hat Alauda arvensis dabei auch in Deutschland stark zugesetzt, die rote Liste führt die Feldlerche als gefährdete Art. In Wettmar jedoch scheint sich die Feldlerche noch wohl zu fühlen, und zwar ausgerechnet auf der Fläche am Ortsrand in Richtung Thönse, die die Stadt für das Neubaugebiet Südlich Glockenberg auserkoren hat. Dort ist ein Brutpaar heimisch.

Feldlerchen sind für ihre tolle Stimme bekannt, gelten aber auch als gefährdete Art. Quelle: Nabu

Die Nachfrage nach Bauland in Burgwedel ist riesig, und dementsprechend groß dürfte auch die Nachfrage nach den Grundstücken am Glockenberg werden. Der Entwurf sieht 22 Grundstücke für Einfamilienhäuser mit je 500 bis 1000 Quadratmetern vor. Außerdem sind auf einer Teilfläche in der am tiefsten gelegenen südöstlichen Ecke drei zweigeschossige Mehrfamilienhäuser für zusammen etwa 15 Wohnungen dargestellt.

Planungen verzögerten sich immer weiter

Ursprünglich hatte die Stadt auf die Vermarktung der Grundstücke im Jahr 2020 gehofft, dann war von einem Baustart im Frühjahr 2021 die Rede gewesen. Doch auch im Sommer 2021 liegt die Graslandschaft noch unberührt da. Und das liegt vor allem am Aufwand, den die Stadt wegen der Feldlerche betreiben muss.

Blick über das Areal des künftigen Neubaugebiets auf die Bebauung am Dr.-Hesseken-Ring. Quelle: Frank Walter

„Es braucht eine Kompensationsfläche in der Nähe, aber nicht an einer Straße“, erläutert Burgwedels Bauamtsleiter Oliver Götze. Die Möglichkeiten seien deshalb begrenzt. Nähe bedeutet in diesem Fall: Die Stadt muss sich eine Fläche in Sichtweite sichern, damit die Lerche bei der Suche nach einem neuen Brutplatz fündig wird, wenn sie zurückkehrt und dann ihr altes Zuhause ein Neubaugebiet geworden ist. Letztlich waren die Verhandlungen erfolgreich, bei denen die Stadt auch noch den Verhandlungsführer wechseln musste, wodurch weitere Zeit verloren ging. „Wir sind uns mit einem Landwirt handelseinig über eine Fläche von knapp einem Hektar“, sagt Götze auf Anfrage. Der entsprechende Beschluss des Verwaltungsausschusses steht noch aus. Sei dieser erfolgt, könne die Stadt den Boden kaufen.

Bewerbungen um Grundstücke im ersten Quartal 2022?

Intensiv bewirtschaftet werden darf dieses Areal dann nicht mehr. „Möglich ist aber eine extensive Nutzung“, erläutert Malte Schubert, Umweltkoordinator im Rathaus. Dabei könnten sogenannte Lerchenfenster den gefährdeten Vögeln Gutes tun: kahle Stellen, die als Anflugschneise und sicherer Landeplatz für Feldlerchen dienen, die dann im umliegenden Bewuchs ungestört ihre Brutplätze anlegen können. Die Stadt wolle die Fläche unter entsprechenden Auflagen zurück an den Landwirt verpachten, so Schubert.

Auf dieser Brachfläche am Dr. Hesseken-Ring (Bildmitte) soll eine Mehrfamilienhaus-Bebauung möglich werden. Im Bildhintergrund ist die Fläche für das Neubaugebiet Südlich Glockenberg zu sehen. Quelle: Frank Walter

Auch nebenan sollen Mehrfamilienhäuser entstehen Nicht nur im Neubaugebiet Südlich Glockenberg in Wettmar sollen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entstehen, sondern auch auf einer direkt angrenzenden Fläche. Bei der Bebauung der Grundstücke am Dr.-Hesseken-Ring war ein Areal im Süden noch leer geblieben. Die Eigentümerin möchte dort anstelle der bisher vorgesehenen Bebauung mit Einfamilienhäusern nun zwei zweigeschossige Mehrfamilienhäuser mit Wohnungen unterschiedlicher Größe errichten lassen. Diese sollen sich vom Baukörper und -stil her in die bestehende Bebauung einfügen. Der Ortsrat Wettmar hatte sich bereits Ende 2019 für diesen Plan ausgesprochen, da bezahlbarer Wohnraum Mangelware ist und viele in Burgwedel Berufstätige in die Stadt pendeln müssen. Im August 2020 hatte dann der Bauausschuss beschlossen, dass der Bebauungsplan entsprechend geändert werden soll. Nun kam das Thema jedoch zurück in den Ortsrat Wettmar, weil die Fachleute im Rathaus einige Punkte zu bedenken geben. So sei die Ortsrandlage für massive und höhere Bauten nicht ideal und die verkehrliche Erschließung nicht für Mehrfamilienhäuser ausgelegt. Zudem sei auf dem 2870 Quadratmeter großen Grundstück bei einer beantragten Geschossflächenzahl von 0,8 der Bau einer großen Zahl von Wohnungen möglich. Der Ortsrat sprach sich erneut grundsätzlich für den Mehrfamilienhausbau am Dr.-Hesseken-Ring aus. Details soll ein städtebaulicher Vertrag zwischen Stadt und Grundeigentümerin regeln.

Für das Neubaugebiet Südlich Glockenberg bedeuteten die Flächensuche und die Verhandlungen einen Zeitverlust. Die Stadt hatte den Bebauungsplan nicht öffentlich auslegen können, weil sie ihn mangels Kompensationsfläche nicht komplettieren konnte. Voraussichtlich werde der Bauausschuss des Rates in seiner September-Sitzung die Auslegung abhandeln können. Den Ratsbeschluss werde dann erst der mit der Kommunalwahl neu zu bildende Rat fassen können, nennt Bauamtsleiter Oliver Götze seine Einschätzung. Den Satzungsbeschluss als Finale der Bebauungsplanung erwartet er so für Ende 2021 oder Anfang 2022. Die Erschließung des neuen Wohngebietes könnte dann zwischen April und Juni 2022 starten, parallel könnte auch das Bewerbungsverfahren über die begehrten Grundstücke über die Bühne gehen.

Kriterien der Baulandvergabe sind noch offen

Ob sich die Häuslebauer dann komplett auf ihr Losglück verlassen müssen, wie dies zuletzt beim Neubaugebiet in Kleinburgwedel der Fall war, ist noch offen. Die Gemeinde Wedemark hatte zuerst beim Baugebiet Neues Land in Resse für eine Teilfläche ein Einheimischen-Modell angesetzt, das mittlerweile auch bei weiteren kommunalen Neubaugebieten Anwendung findet. Ob die Stadt Burgwedel für das Gebiet in Wettmar ebenso oder wie bisher verfahren wird, das muss laut Götze noch politisch entschieden werden.

Von Frank Walter