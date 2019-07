Neuer Steg am Würmsee führt zur Kunst

Burgwedel - Neuer Steg am Würmsee führt zur Kunst Der Erlebnispfad am Burgwedeler Würmsee wächst um eine weitere Station: Ein neuer Steg und Wasserbewohner aus verzinktem Stahl bilden die „Wasserwelten“. Es braucht aber auch gar kein Kunstinteresse, um der neuen Station etwas abzugewinnen.

Ein neuer Steg führt am Würmsee in Richtung Wasser. An seinem Ende wartet Kunst aus verzinktem Stahl. Quelle: Frank Walter