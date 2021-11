Großburgwedel

In den vergangenen Monaten wurde viel in den Räumen des ehemaligen Spielwarengeschäft Krusekinder gewerkelt, nun steht nun ein Mieter fest: Ernsting’s Family zieht von der Von-Alten-Straße in die Hausnummer 15 an der Straße Am Markt. Am Dienstagmorgen brachten Arbeiter Möbel ins neue Geschäft, das Schild hängt bereits. Die neue Filiale soll dann am Freitag eröffnen, wie das Unternehmen mitteilt.

Mit einer Rabattaktion will das Modegeschäft dann unter dem Motto „Größer, schöner, freundlicher“ Kundinnen und Kunden anlocken – und das war wohl auch ein Argument für den Umzug. „Der wichtigste Grund für den Umzug war sicherlich die deutlich größere Verkaufsfläche von dann 182 Quadratmetern“, sagt ein Sprecher des Unternehmens. Derzeit ist die Filiale noch zwischen der Bäckerei Bosselmann und dem Penny-Markt untergebracht.

Umbauarbeiten stehen in den alten Geschäftsräumen an

Doch auch nach dem Umzug von Ernsting’s Family müssen Burgwedelerinnen und Burgwedeler dort keinen Leerstand befürchten, wie der Eigentümer des Hauses, Bernd Ponick, versichert. Derzeit stünden aber erst einmal Umbauarbeiten auf dem Plan.

Die Filiale von Ernsting's Family an der Von-Alten-Straße 2 gleich neben der Bäckerei Bosselmann schließt und eröffnet ein paar Meter weiter neu. Quelle: Alina Stillahn

Wer neben dem neuen Ernsting’s Geschäft in der Straße Am Markt einziehen wird, ist aber noch unklar. Bei den Arbeiten im ehemaligen Krusekinder-Geschäft wurden die Räume in einen größeren Verkaufsraum und einen kleineren, schmaleren eingeteilt, der auch einen separaten Zugang hat.

Herrenfriseur kommt nach Burgwedel

Fest steht aber schon ein neuer Mieter an der Von-Alten-Straße: Der Herrenfriseur „Männersache“ aus Hannover möchte einen zweiten Salon in den ehemaligen Räumen des Teleshop gleich neben dem Eiscafé Venezia eröffnen. Im Shop selbst weist schon seit Längerem ein Schild die Kundinnen und Kunden auf eine Telefonnummer sowie die Teleshop-Filiale in Langenhagen hin.

Bassem Kallel will einen weiteren Salon in Burgwedel eröffnen. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Derzeit liefen dort noch die Umbauarbeiten, sagt der Inhaber des Salons „Männersache“ in der List, Bassem Kallel. „Ich hoffe, Ende November fertig zu sein.“ Denn das Weihnachtsgeschäft wolle er unbedingt mitnehmen. Seinen Salon in Hannover betreibt er nach eigenen Angaben bereits seit zwölf Jahren – und setzt mit dem neuen Laden im Umland auf ein anderes Publikum: Er hofft, dass ganze Familien zu ihm in den Laden kommen, also gleich mehrere Generationen, vom Enkelsohn bis zum Großvater.

Drei Frisierplätze auf 60 Quadratmetern

„Klein, aber fein“, soll das Geschäft werden, sagt Kallel. Auf knapp 60 Quadratmetern will er drei Frisierplätze anbieten – nur für Männer, wie er betont. Bis zu drei Mitarbeiter sollen die Kunden dann im neuen Salon bedienen – vielleicht am Anfang nur zu zweit, um zu sehen, wie sich das Geschäft entwickle, sagt Kallel. Er selbst will auch ab und zu im Laden stehen. „Ich hoffe, dass Corona uns in Ruhe lässt.“

Von Alina Stillahn