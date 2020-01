Engensen: Schillerslager Straße ist ab Montag teils gesperrt

Engensen

Die Sanierungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt Engensen erreichen den zweiten Bauabschnitt: Ab Montag, 27. Januar, wird dafür die Schillerslager Straße ab Höhe Waldstraße bis zum Ortsausgang in Richtung Schillerslage voll gesperrt. Das teilte die Region Hannover am Freitag mit. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt sollen Ende April abgeschlossen sein, so ein Behördensprecher.

Die Details der Sanierung: Bei den Umbauarbeiten werden die Fußgängerampel sowie die Einmündung der Waldstraße umgebaut. Am Ortsausgang wird ein Minikreisverkehr installiert. Analog zum ersten Bauabschnitt ist die Anlage eines Schutzstreifens für Radfahrer vorgesehen.

Sperrung in der Wettmarer Straße wird aufgehoben

Während der Bauarbeiten können Autofahrer Engensen über die Abfahrt Ramlingen der B 3 erreichen. Zeitgleich wird die Sperrung der Wettmarer Straße aufgehoben, sodass Wettmar auch wieder über Engensen angefahren werden kann.

Von Thomas Oberdorfer