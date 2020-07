Großburgwedel

Zwei, drei Klicks – und am nächsten oder übernächsten Tag ist das Paket bereits da: Der Online-Handel wächst nicht erst seit der Corona-Pandemie immer stärker. Damit auch Kunden, die tagsüber selten zu Hause sind, ihre Pakete flexibel empfangen und aufgeben können, hat DHL auf dem Aldi-Parkplatz In der Meineworth in Großburgwedel nun die erste Packstation im Stadtgebiet eröffnet. Offiziell freigegeben haben die Deutsche Post und die Stadt die Anlage am Freitagvormittag.

Mike Blumhagen muss nur seine Chipkarte vor das Bedienfeld der Packstation Nummer 102 halten, und schon öffnen sich einige Fächer. Der Paketzusteller kann die Pakete nun herausnehmen und in sein Postauto laden, sieben Stück sind es diesmal. Einmal am Tag holt DHL die aufgegebenen Pakete aus den beiden leuchtend gelben Schrankanlagen ab, an fünf Tagen in der Woche.

Anzeige

DHL-Packstation ist praktisch für Berufstätige

Auch die Kunden benötigen eine Karte, um ihre Bestellungen abzuholen. „Für die Kundenkarte müssen sie sich einmalig online registrieren. Dann können sie jede Packstation nutzen“, erläuterte Stephan Siekmann, regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post. Wer im Internet etwas bestellt, kann dabei statt der eigenen Adresse auch eine Paketstation auswählen. Sobald die erwartete Lieferung in der Station angelangt ist, bekommt der Kunde dann einen Pin zugeschickt, den er auf dem Bedienfeld eingeben muss, damit sich die entsprechende Tür öffnet. Vier verschiedene Größen haben die insgesamt 117 Fächer der Anlage, in denen die Pakete bis zu neun Tage aufbewahrt werden. „Die Station ist ein Vorteil besonders für Berufstätige und zeitlich viel eingebundene Menschen“, sagte Thorsten Rieckenberg, stellvertretender Bürgermeister von Burgwedel.

Weitere NP+ Artikel

Paketzusteller Mike Blumhagen führt vor, wie er die aufgegebenen Pakete aus der Packstation abholt. Quelle: Elena Everding

„Der Standort auf dem Aldi-Parkplatz ist gut erreichbar und sichtbar, und wir haben eine exzellente Parkplatzsituation“ sagte Siekmann. Eher Mangelware sind die Parkplätze dagegen an der Postfiliale in Großburgwedel, nachdem diese an die Burgdorfer Straße/Ecke Hannoversche Straße umgezogen ist. Zur Eröffnung der Packstation kamen auch Aldi-Filialleiterin Anja Bundt und ihr Team. DHL und die Discounter-Kette kooperieren schon seit Längerem, denn die Discounterkette verspricht sich von den Stationen auf ihrem Gelände, dass Kunden Einkauf und Paketabholung oder -aufgabe verbinden.

Die Nachfrage nach Paketstationen ist groß

Ganz ohne Kundenkarte ist die Aufgabe von Paketen dort möglich. Vorher müssen die Pakete online frankiert werden. Es ist aber auch möglich, die Paketmarke an der Station selbst auszudrucken. „Die Nachfrage nach den Paketstationen ist riesig“, sagte Siekmann. Er hofft auch auf einen Erfolg in Burgwedel. Besonders in Zeiten einer Pandemie seien kontaktlose Abhol- und Versendemöglichkeiten sinnvoll und sehr gefragt.

Auf dem Bedienfeld lassen sich die verschiedenen Funktionen auswählen: Pakete versenden, abholen und Paketmarken drucken. Quelle: Elena Everding

Ersetzen die Packstationen also bald mehr und mehr die Postfilialen? Nein, versicherte Siekmann: „Die Packstationen sollen eine zusätzliche Anlaufstelle sein, beides hat seine Berechtigung.“ So können die Kunden nach wie vor in der Filiale an der Burgdorfer Straße ihre Pakete frankieren und aufgeben. Nicht nur die Packstationen stockt DHL zurzeit auf – von aktuell 5000 bundesweit auf angepeilte 7000 Ende 2021 – auch die Zahl der Postfilialen soll weiter ausgebaut werden. Weil das Paketgeschäft im Gegensatz zum Briefgeschäft immer wichtiger wird, hofft der Konzern auch für den Burgwedeler Standort auf einen Erfolg. „Wenn Bedarf da sein sollte, könnten wir die Packstation auch erweitern“, sagte Siekmann. Zunächst will DHL aber erst einmal beobachten, wie die Anlage bei den Burgwedelern ankommt.

Von Elena Everding