Großburgwedel

Ein weiteres Neubauprojekt wird derzeit in Großburgwedel in Angriff genommen: Direkt an der Vatter-Kreuzung soll auf dem Grundstück Hannoversche Straße 12 ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Entsprechende Pläne wurden jetzt im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt vorgestellt.

Ausschuss bringt B-Plan-Änderung auf den Weg

„Wir wollen den knappen Platz in der Großburgwedeler Innenstadt besser nutzen“, sagt Bauamtsleiter Oliver Götze. „Um das erreichen zu können, muss der derzeit gültige Bebauungsplan (B-Plan) entsprechend geändert werden, ähnlich wie wir es für Rossmann auf dem Nachbargrundstück vor ein paar Jahren schon gemacht haben.“ Das Änderungsverfahren brachten die Mitglieder des städtischen Ausschusses nun auf den Weg.

Noch steht auf dem 1549 Quadratmeter großen Grundstück ein altes Wohnhaus neben einem großen Schuppen. Beide Gebäude, so sehen es die Pläne vor, sollen abgerissen werden und Platz für einen Neubau machen. Entwickelt wird das Projekt übrigens nicht von einem Investor von außerhalb, sondern von der Eigentümerfamilie selber. Diese hat sich das Burgdorfer Architektenbüro Höhlich & Schmotz mit ins Boot geholt. Erste Details wurden jetzt dem Burgwedeler Ratsausschuss gezeigt.

Das Wohnhaus an der Vater-Kreuzung in Großburgwedel soll Platz für einen Neubau machen. Quelle: Thomas Oberdorfer

Arztpraxis, Büro und Wohnungen

Geplant ist ein zweigeschossiger Neubau mit einem zusätzlich ausgebauten Dachgeschoss. Der Grundriss des Hauses umfasst im Erdgeschoss eine Fläche von rund 500 Quadratmetern. Dort soll auf 200 Quadratmetern eine Arztpraxis einziehen. Für das Stockwerk darüber ist eine Büronutzung vorgesehen. Hierfür ist eine Fläche von 400 Quadratmetern geplant. Dazu kommt dann noch das Dachgeschoss. Dort sollen drei Wohnungen unterschiedlicher Größe entstehen.

Bei der Gestaltung des Hauses will sich der Architekt an dem Ortsbild orientieren. Geplant ist ein Neubau mit drei Satteldächern, die eine ortsübliche Dacheindeckung erhalten sollen. Für die Fassade sollen Ziegelsteine verwendet werden. Außerdem sollen auf dem Grundstück eine Reihe von Parkplätzen angelegt werden. Zehn Stück für die Arztpraxis, zwölf für die Nutzer des Bürogeschosses und weitere sechs für die Nutzer der drei Wohnungen im Dachgeschoss.

Nächstes Jahr könnte gebaut werden

Die Grundstückszufahrt soll an der südöstlichen Grundstücksfläche entstehen. Dieser Plan sorgte für Nachfragen der Kommunalpolitiker im Ausschuss. Sie wollten vor allem wissen, ob der Platz zwischen dem ebenfalls in Planung befindlichen Kreisel auf der Vatter-Kreuzung und der Ausfahrt an der Hannoverschen Straße ausreicht, um dort den vorgesehenen Fußgängerübergang nebst Zebrastreifen anlegen zu können. „Der Platz reicht auf jeden Fall aus“, versicherte Bauamtsleiter Oliver Götze.

Und das sind die nächsten Verfahrensschritte: Der Ausschuss hat mit seinem Beschluss das Änderungsverfahren für den für den Bereich geltenden Bebauungsplan auf den Weg gebracht. Ist der abgestimmt und beschlossen, kann ein Bauantrag gestellt werden. „Dann könnte bereits im kommenden Jahr mit dem Neubau begonnen werden“, erklärt Götze gegenüber dieser Zeitung.

Von Thomas Oberdorfer