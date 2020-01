Großburgwedel

Die Polizei hofft nach einer Serie von Sachbeschädigungen am Gorch-Fock-Weg in Großburgwedel, den Tätern durch weitere Zeugenhinweise auf die Spur zu kommen. Wie ein Behördensprecher am Montag mitteilte, traten Unbekannte am Sonntag in der Zeit von 1.15 bis 3.30 Uhr bei vier am Fahrbahnrand geparkten Autos Außenspiegel ab. Betroffen waren jeweils ein Ford, Mercedes, Škoda und VW.

Verdächtige Geräusche mitten in der Nacht am Gorch-Fock-Weg

Zur Schadenssumme gab es zunächst keine Angaben, wohl aber zu den mutmaßlichen Verursachern. Denn gegen 3 Uhr hörten Zeugen zwei Männer auf der Straße streiten und nachfolgend verdächtige Geräusche, die von der Sachbeschädigung herrühren könnten. Die Polizei hofft nun auf weitere Zeugenhinweise zu den Unbekannten. Das Kommissariat Großburgwedel ist unter Telefon (05139) 99120 zu erreichen.

Von Frank Walter