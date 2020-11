Die Deutsche Glasfaser hatte im vergangenen Jahr begonnen, Leitungen für das Turbointernet in den Großburgwedeler Gewerbegebieten zu verlegen. Nun will die Telekom dasselbe tun – und die Wege möglicherweise ein zweites Mal aufreißen.

Turbointernet: Jetzt will auch die Telekom in Großburgwedeler Gewerbegebieten buddeln

Burgwedel - Turbointernet: Jetzt will auch die Telekom in Großburgwedeler Gewerbegebieten buddeln

Burgwedel - Turbointernet: Jetzt will auch die Telekom in Großburgwedeler Gewerbegebieten buddeln