Was können Musiker und Sänger in der Corona-Krise machen? Mitglieder des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Fuhrberg spielen wieder in kleinen Gruppen. Chöre befinden sich hingegen seit acht Wochen in der Zwangspause. Der MontagsChor Burgwedel hält die Mitglieder mit Musikdateien zum Nachsingen bei Laune.