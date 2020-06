Großburgwedel

Die Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall in Großburgwedel wegen Fahrerflucht gegen Unbekannt. Wie ein Sprecher am Montag mitteilte, hatte sich der Zusammenstoß bereits am Sonnabend zwischen 18.30 und 21.30 Uhr an der Mühlenstraße ereignet. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte dort einen schwarzen VW Golf, der am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht abgestellt war. Die Reparatur des vorderen Kotflügels des VW dürfte rund 800 Euro kosten. Zeugen sollten sich im Polizeikommissariat, Telefon (05139) 9910, melden.

Weitere Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Von Frank Walter