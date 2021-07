Fuhrberg

Bei einem Unfall am Dienstag, 27. Juli, auf der Celler Straße ist ein 71-Jähriger verletzt worden. Der Motorradfahrer hatte offenbar zu spät erkannt, dass ein 40-jähriger Autofahrer, der in Richtung Mellendorf unterwegs war, mit seinem Chevrolet in einer Rechtskurve auf ein Gewerbegrundstück abbiegen wollte, und fuhr auf.

Der Senior wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 3000 Euro.

Von Alina Stillahn