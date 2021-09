Großburgwedel

Sie schaut ins Leere – nur ganz selten hebt sie den Blick in die Richtung von Richter Michael Siebrecht. Ihre Augen wirken glasig, die Hände hat sie meist zwischen die Beine gepresst. So saß Anna* bei der Verhandlung am Amtsgericht Burgwedel neben ihrem Anwalt. Sie trat als Nebenklägerin auf. Auf der Anklagebank saß ihr ehemaliger Lebensgefährte. Der Vorwurf lautete: gefährliche Körperverletzung. Einen ungewöhnlichen Fall nannte das die Staatsanwältin – und schränkte bedauernd ein: „Ungewöhnlich ist nicht, dass Frauen misshandelt werden.“

Die Staatsanwältin bezeichnete den Fall vielmehr als ungewöhnlich, weil die Brutalität des Mannes so plötzlich gekommen sei – und weil er nicht vorbestraft war. Das Gericht wird feststellen, dass der Angeklagte Anna an einem Abend Anfang diesen Jahres ins Bad gefolgt ist. Als sie auf der Toilette saß, hat er ihren Kopf gepackt und ihr das Knie ins Gesicht gerammt. Der Knochen um ihr Auge splitterte, ihre Nase war gebrochen. Eine Gehirnerschütterung hatte sie auch. Deshalb lautete die Anklage zunächst auf gefährliche Körperverletzung. „Wenn man das Knie ins Gesicht eines anderen rammt, kann das tödlich ausgehen“, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer.

Opfer nimmt nach der Tat Video auf

„Bevor ich zur Toilette ging, sagte er, dass er mich liebt und ohne mich nicht leben kann“, sagte Anna, übersetzt von einer Dolmetscherin, im großen Verhandlungssaal des Amtsgerichts Burgwedel aus. Nach dem Gerichtstermin zeigt sie im Gespräch mit der HAZ ein Video. Das hat sie nach eigener Aussage nach der Tat irgendwo in Burgwedel aufgenommen. Das Blut fällt ihr in dicken Tropfen aus der Nase, erst auf ihr Shirt, dann auf ihre Schenkel.

Sie leide unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Angstzustände habe sie und sie sei zittrig. Für längere Zeit könne sie nicht allein das Haus verlassen, erzählt die 41-Jährige. Immer noch schaut sie häufig zur Seite. Doch manchmal, da blickt sie einen direkt an. Etwa als sie sagt: „Das war nicht gerecht.“ Sie meint den Prozess. Den Richter und die Staatsanwaltschaft habe sie als sehr angenehm erlebt. Doch der Angeklagte habe eine zu milde Strafe erhalten.

Angeklagter ist zu betrunken, um bestraft zu werden

Das Gericht verurteilte ihn zu 90 Tagessätzen á 60 Euro wegen Vollrausch. „Sie werden hier nicht bestraft für den Tritt, sondern dass sie hemmungslos gesoffen haben“, begründete Richter Siebrecht die Entscheidung. Anna hatte in dieser Nacht die Polizei gerufen. Die Beamten trafen auch den Angeklagten noch an. Er habe bei einem Atemalkoholtest 2,7 Promille gepustet, sagte eine Polizeibeamtin vor Gericht. Der Angeklagte habe gewankt, gelallt und sich nicht richtig orientieren können.

In diesem Saal verhandelte Richter Michael Siebrecht den Fall. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archiv)

Danach war das eine einfache Rechnung: Pro Stunde, die seit der Tat vergangen ist, werden noch einmal 0,2 Promille dazugerechnet. Dann noch ein Sicherheitszuschlag von 0,2 Promille. Ergebnis: mehr als 3 Promille. Damit sei der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat schuldunfähig gewesen, folgerte das Gericht. Wegen gefährlicher Körperverletzung konnte er somit nicht mehr verurteilt werden. Doch wer eine Straftat begeht und nicht bestraft werden kann, weil er schuldunfähig ist, der kann immerhin noch wegen des Trinkens bestraft werden. Doch der Tatbestand des Vollrauschs sieht ein weitaus geringeres Mindeststrafmaß vor. Einfach gesagt: Da er so viel getrunken hatte, bekam der Angeklagte eine mildere Strafe.

Einen „Witz“ nannte auch Richter Siebrecht die Strafe. „Ich mache den Job eine ganze Weile, an was Ähnliches kann ich mich nicht erinnern.“ Doch der Angeklagte entschuldigte sich vor Gericht, er war zu diesem Zeitpunkt nicht vorbestraft, und er hatte bereits einen Teil des Schmerzensgeldes bezahlt. Richter Siebrecht legte ihm aber nahe, dass er sich mal um seinen Alkoholkonsum kümmern müsse. Der Angeklagte sagte, er habe kein Problem.

„Die haben aus mir eine Alkoholsüchtige gemacht“

Er habe nur mit Anna getrunken. Mit der neuen Partnerin trinke er nichts, ließ der Angeklagte vor Gericht verlauten. Diese Darstellung stört sein Opfer. „Die haben aus mir eine Alkoholsüchtige gemacht“, sagt Anna nach dem Gerichtstermin. Immer wieder hakte auch der Verteidiger – demonstrativ breit über den Tisch gebeugt – nach. Neben dem Alkohol hatte er noch einen Einwand: Ob sie sich nicht noch mal mit dem Angeklagten getroffen, sogar gemeinsam mit ihm mehrere Tage im Juli verbracht habe. Richter Siebrecht grätschte dazwischen, sagte das tue ohnehin nichts zur Sache. Sie müsse die Frage aber wahrheitsgemäß beantworten. Anna gab schließlich ein kürzeres Treffen zu. Später sagt sie, dass die Dolmetscherin bei ihrer ersten Aussage bei der Polizei nicht so genau gewesen sei.

„Ich habe mich geschämt, dass ich geschlagen wurde“, sagte Anna vor Gericht. Der Richter widersprach. Sie sei das Opfer und müsse sich nicht schämen. Sie erwähnte auch einen Vorfall, bei dem der Angeklagte ein Handy nach ihr geworfen und ihren Hund weggeschlagen haben soll. Später berichtet sie, dass der Angeklagte mit seinem Alkoholkonsum immer aggressiver geworden sei. Er habe gedroht, sich das Leben zu nehmen, sollte sie ihn verlassen. Bei dem Vorfall mit dem Handy habe er sie auf das Bett gedrückt und gesagt: „Du kommst hier nicht lebend raus.“ Schon da habe sie den Entschluss gefasst, ihn zu verlassen. Später habe er auch damit gedroht, sie müsse Deutschland verlassen, sollte sie weiter gegen ihn vorgehen.

„Wichtig ist, dass die Frau sich nicht einschüchtern lässt“, sagt Anja Ananieva vom Ophelia, dem Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung in Langenhagen, einem eingetragenen Verein, der auch Frauen aus Burgwedel berät. Teil ihrer Arbeit ist, die Frauen nach der Erfahrung von häuslicher Gewalt psychisch zu stabilisieren und sie auch auf den Gerichtsprozess vorzubereiten. Ihrer Erfahrung nach werde den Frauen häufig von den Tätern gedroht – unter anderem mit dem Entzug ihrer Kinder oder auch damit, dass sie vor Gericht schlecht dargestellt würden.

Sie schämt sich nicht mehr

Wie groß das Dunkelfeld im Bereich häuslicher Gewalt ist, kann Ananieva nicht. Gerade für Frauen, die Deutsch nicht beherrschten, sei die Barriere, Hilfe zu holen, noch einmal höher.

Immer wieder werden die Opfer mit der Tat konfrontiert: Sie rufen die Polizei, dann machen sie dort eine Aussage, schließlich geht es vor Gericht. Wie sich Anna nach diesen Monaten fühlt? „Gestresst“, sagt sie nach dem Prozess. Doch als sie ihre Geschichte fertig erzählt hat, da lächelt sie. Ein kleines Lächeln. Seitdem sind ein paar Wochen vergangen, das Urteil ist rechtskräftig. Annas Freundin, die beim Gespräch mit dieser Zeitung übersetzt hat, berichtet am Telefon, dass es Anna immer noch sehr schlecht gehe. „Aber sie sagt, sie schämt sich nicht mehr dafür.“

*Der Name wurde von der Redaktion zum Schutz des Opfers und zur Anonymisierung des Angeklagten geändert.

Von Alina Stillahn