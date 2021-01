Wettmar

Michael Krelle ist neuer Naturschutzbeauftragter der Region Hannover für den Bereich Burgwedel. Der Wettmarer löst Paul-Heinz Hille ab, der nach 35 Jahren im Dienst der Natur Ende vergangenen Jahres in den Ruhestand verabschiedet wurde. Krelle ist zunächst auf fünf Jahre für den ehrenamtlichen Posten gewählt worden. Der 46-Jährige erzählt im Interview über seine Motivation, sich für den Naturschutz in Burgwedel zu engagieren.

Warum haben Sie sich für das Ehrenamt entschieden?

Anzeige

Ich habe mich für dieses Ehrenamt entschieden, weil ich Verantwortung übernehmen möchte. Klar, das ist nicht immer leicht, aber ich möchte es nicht anders. Ich will nicht derjenige sein, der resigniert oder sich ignorant zurücklehnt. Abgesehen davon: Wir können es uns nicht mehr leisten, die Verantwortung abzuschieben. Nicht bei allem, was wir über den Zustand unserer Erde wissen.

Was reizt Sie an der Aufgabe?

Kernpunkt der Aufgabe ist die Erhaltung der freilebenden Pflanzen- und Tierarten und der von ihnen aufgebauten Lebensgemeinschaften. Deren Gefährdung liegt fast immer in einer Zerstörung ihrer Lebensräume. Diese zu schützen, ist daher der Reiz dieser entscheidenden Aufgabe. Es ist bequem, die Verantwortung abzugeben. Gerade bei so komplexen Themen wie dem Naturschutz und der Landschaftspflege. Trotzdem ist es falsch. Denn durch mein Handeln bin ich Teil des Systems. Mit jeder Entscheidung, die ich treffe, leiste ich meinen Beitrag. Sei er auch noch so klein.

Was sind ihre Aufgaben genau?

Die Tätigkeiten umfassen die Besichtigung von beispielsweise Bodenabbaustellen und Biotopen sowie Ortsbesichtigungen und Vor-Ort-Gespräche mit Betroffenen. Ich übernehme dabei die Aufklärung vor Ort, Kartierungsarbeiten und Gewässerschauen und stimme geplante Vorhaben der Stadt, wie zum Beispiel Biotopanlagen oder Heckenpflanzungen, mit der Naturschutzbehörde ab. Außerdem gibt es eine Vielzahl von praktischen Tätigkeiten wie das Beringen von Vögeln, das Umsetzen von Wespennestern, den Auf- und Abbau von Krötenschutzzäunen oder die Entfernung von Staustufen in Bächen. Um das Verständnis für den Naturschutz zu fördern, arbeite ich mit Schulklassen zusammen und biete Führungen und Vorträge an.

Ihr Vorgänger Paul-Heinz-Hille war 35 Jahre im Amt. Sie treten in große Fußstapfen.

Mir ist bewusst, dass ich in große Fußstapfen treten werde, doch ich nehme diese Herausforderung sehr gern an. Bedingt durch die derzeitige Corona-Pandemie findet eine Einweisung in das Amt zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Wie sind Sie zum Naturschutz gekommen?

Seit meiner Pensionierung, widme ich mich dem Schwerpunkt Biodiversität mit dem Themenbereich Artenvielfalt. Weiterhin stehe ich der Stadt Burgwedel und der Gemeinde Isernhagen als Wespen- und Hornissenberater zur Verfügung. Ich betreue fünf Honigbienenvölker, mit denen ich in einem europäischen Forschungsprojekt (B-GOOD) eingebunden bin. Darüber hinaus begleite ich regionale Naturschutzprojekte mit Wildbiene und Fledermäusen. Begleitend zu meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten belege ich eine Weiterbildung an einer Fernschule als Fachmann für Umweltschutztechnik.

Und welches Projekt gehen Sie in Burgwedel zuerst an?

Auf der Streuobstwiese in Wettmar möchte ich im Frühjahr in Zusammenarbeit mit der Stadt fünf Bienenhotels aufstellen.

Zur Person Michael Krelle ist frühpensionierter Beamter des Landes Niedersachsen. Der 46-Jährige wohnt in Wettmar und engagiert sich im Dorf etwa beim Weihnachtsmarkt und auch im Heimatverein für das Kirchspiel Engensen, Thönse und Wettmar. Der gebürtige Magdeburger hat aktuell auf einer Wiese unweit der Straße Auf der Horst fünf Bienenstöcke stehen. Wie er über sich selbst sagt, sei er kein Imker, sondern ein Bienenhalter.

Von Katerina Jarolim-Vormeier