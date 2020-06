Michael Kranz ist neuer CDU/FDP-Gruppenchef

Burgwedel

Die CDU/FDP-Gruppe im Burgwedeler Stadtrat wird künftig von Michael Kranz geleitet. Der CDU-Politiker übernimmt das Amt vom bisherigen Vorsitzenden Thorsten Rieckenberg. Der hatte Kranz selbst als Nachfolger vorgeschlagen.

„In der Verwaltung ist viel liegengeblieben“

„Ich habe große Lust auf Kommunalpolitik“, erklärte der neue Gruppenchef und kündigte gleich die Schwerpunkte seiner Politik in den kommenden Wochen an: Kranz will sich vorrangig um die bereits vor 15 Monaten beschlossene Sanierung des Sprungturms im Großburgwedeler Bad kümmern, den Umzug der Jugendpflege vom Jugendtreff in das Schulzentrum voranbringen und politischen Druck ausüben, damit die Vermarktung städtischer Baugebiete vorankommt. „Diese Themen sind in der Vergangenheit zu kurz gekommen. Da ist vieles liegen geblieben. Das muss und kann schneller gehen“, sagt er. Der CDU-Politiker arbeitet als Rechtsanwalt in Großburgwedel und bekleidete bereits das Amt des Ortsbürgermeisters in Wettmar.

Rieckenberg bleibt weiter in der Politik aktiv

Mit seinem Rücktritt als CDU/FDP-Gruppenchef zieht sich Rieckenberg nicht aus der Politik zurück. Er will sich verstärkt seiner Aufgabe als erster Stellvertreter des Stadtbürgermeisters widmen. Außerdem bleibt er Oldhorst als Ortsbürgermeister erhalten und übernimmt den stellvertretenden Vorsitz der 18-köpfigen CDU-FDP-Gruppe.

Weitere Veränderungen in den städtischen Ausschüssen sind mit diesem Personalwechsel nicht verbunden. Kranz sitzt bereits seit Beginn der Legislaturperiode im wichtigsten Ausschuss, dem Verwaltungsausschuss.

Von Thomas Oberdorfer