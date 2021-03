Burgwedel

Schon 25 Kinder haben sich seit Beginn der Corona-Krise vom Kinderchor MiMaMu abgemeldet. „Und ich hab um jedes einzelne geweint“, erzählt die Leiterin Kristina Rokahr. Ganze 35 sind noch dabei. Der Chor kämpft ums Überleben. Doch natürlich könne sie die Entscheidung nachvollziehen. Es gehe vielen der jungen Sängerinnen und Sänger um das soziale Miteinander. Doch das falle nun einmal komplett weg – obwohl sich Rokahr größte Mühe gibt, den Kontakt aufrechtzuerhalten und auch den Spaß am Singen in diesen Monaten zu pflegen und zu fördern.

Chorproben übers Internet funktionieren nicht

Zu Beginn der Corona-Krise habe sie es mit dem Proben übers Internet versucht. „Aber das ging einfach nicht“, sagt Rokahr. Der Ton wurde zeitversetzt übertragen, sodass die Kinder sich haben stumm stellen müssen. In den Rückmeldungen sei dann schnell klar geworden: Diese Form von Singen bereite den meisten keine Freude. „Es haben sich auch nur wenige zugeschaltet“, berichtet die Chorleiterin.

Anschließend habe sie begonnen, Videos für die Mitglieder aufzunehmen, in denen sie selbst Lieder singt. „Meine Familie hat mich dabei unterstützt“, erklärt sie. Ihre beiden Söhne, zehn und zwölf Jahre alt, sangen mit und bewiesen nebenher ihr kreatives, schauspielerisches Talent und jede Menge Witz. So etwa in dem Lied über den müden Mops, der vorm Schlafengehen noch seine Zähne putzen soll. Ihr Mann, Musikprofessor in Hannover, habe sie häufig am Klavier begleitet.

Bereits mehr als 100 Videos

Von solchen Videos hat Rokahr inzwischen mehr als 100 produziert. Jede Woche schickt sie eins an die Chormitglieder, die sich das so oft wie sie möchten anhören können und dann mitsingen. „Das kommt besser an als das Proben per Videoschalte“, teilten ihr auch Eltern mit.

Dass die Kinder dranbleiben, nicht aufhören, findet Rokahr wichtig, die hauptberuflich Musiklehrerin am Gymnasium in Langenhagen ist. „Das geht immer mehr verloren“, meint sie. Die jungen Menschen probierten eins nach dem anderen aus, doch manchmal sei es auch ratsam durchzuhalten, wenn es mal ein wenig schwieriger wird. Und gerade Singen erweist sich in Corona-Zeiten als extrem schwierig. „Das ist ja regelrecht in Verruf geraten wegen der Aerosole“, sagt sie.

Kristina Rokahr hat schon mehr als 100 Videos an die Chormitglieder rausgeschickt. Unterstützung erhält sie dabei von ihrer Familie. Quelle: Janna Silinger

Zwischendurch konnte der Chor dann doch wieder ein wenig proben. In Kleingruppen bei Rokahr zu Hause, im großen Saal des Amtshofs oder im Freien. „Wir sind wirklich auf jeden Zug aufgesprungen, um gemeinsam zu singen. Und die Stadt hat uns immer unterstützt.“ Doch dann kam die zweite Welle.

Rokahr plant Kindermusical für September

Um ein Event tue es der Chorleiterin besonders leid: „Wir führen im September normalerweise ein Kindermusical in der Aula des Gymnasiums auf.“ Dabei kämen verschiedenste kreative Einsatzbereiche zusammen. Verkleiden, Schauspielern, Singen, es gibt ein Bühnenbild, das Ganze wird von Musikern begleitet. „Und der Raum ist immer brechend voll. Das rockt richtig.“ Im vergangenen Jahr sei es ausgefallen. Es bleibt die Hoffnung, dass das Event in diesem Herbst stattfinden kann. Wenn doch nicht, gibt es vielleicht ein Musical in der Adventszeit. „Irgendwas machen wir auf jeden Fall.“

Eine frohe Botschaft hat Rokahr noch im Gepäck: Sie hat für den Chor beim Singbus-Wettbewerb mitgemacht und tatsächlich eine Station gewonnen. Sollte Corona es zulassen, kommt im Juni ein Bus, der auch eine mobile Bühne ist, nach Burgwedel. Dort können die Kinder singen, Werbung machen – und auch die Leitung bekommt richtig viel Unterstützung, um sich für die Zukunft noch besser aufzustellen und sich mit anderen Chören zu vernetzen.

Der persönliche Kontakt fehlt

Eins stellt Rokahr jedoch klar: Trotz all dieser kreativen Bemühungen fehle etwas. Es sei nun einmal nicht das Gleiche. Die Auftritte, das gemeinsame Proben, selbst die Pausen, in denen die jungen Freundschaften, die in den Gruppen entstanden sind, gepflegt werden können – all das lasse sich nicht komplett ersetzen.

Jetzt bleibt der Chorleiterin vor allem darauf zu hoffen, dass möglichst viele junge Sängerinnen und Sänger – wenn es denn wieder möglich ist – zurückkommen. Dann gelte es, auch neue anzuwerben. Die Kleinsten dürfen schon ab drei oder vier Jahren in der Kindergartengruppe mitmachen. Danach folgt der Grundschulchor, und im Anschluss probt der Jugendchor mit Kindern ab der fünften Klasse.

Wenn erlaubt, plane sie auch, Schnupperstunden anzubieten. Darüber würden bestimmt viele Neumitglieder zu den verbliebenen 35 hinzukommen. „Ich glaube fest daran, dass das klappt“, sagt Rokahr mit einem zuversichtlichen Lächeln.

Von Janna Silinger