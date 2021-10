Auf dem Abstellgleis? Ab Dezember hält der Metronom abends nicht mehr um kurz vor acht am Bahnhof Großburgwedel. Dabei setzen sich in Burgwedel viele seit Jahren für eine bessere Taktung der Züge ein. Auch so mancher Fahrgast ist entsetzt. Wir sind mit dem Zug von Hannover nach Burgwedel gefahren.