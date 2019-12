Großburgwedel

Leicht verletzt wurde eine 93-Jährige auf einem Kundenparkplatz an der Hannoverschen Straße in Großburgwedel. Ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer hatte die Seniorin beim Ausparken übersehen und angefahren, berichtete ein Sprecher des Polizeikommissariats Großburgwedel. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 9.45 Uhr. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin in ein Krankenhaus.

Von Thomas Oberdorfer