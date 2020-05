McDonald’s nimmt E-Tankstelle in Betrieb

Großburgwedel

Das Netz der Stromzapfsäulen in Großburgwedel wird dichter: Seit wenigen Tagen können E-Autos nun auch auf dem McDonald’s-Parkplatz an der Kokenhorststraße 18 betankt werden. Das Unternehmen hat dort eine Ladesäule aufstellen lassen. An der können zwei Autos gleichzeitig Strom tanken.

E-Tankstelle ist Pilotprojekt

Die Großburgwedeler Ladesäule ist die erste ihrer Art bei einem McDonald’s-Restaurant von Franchise-Nehmer David Ehmann und damit ein Pilotprojekt. Denn: Ehmann will in naher Zukunft an seinen anderen Restaurants ebenfalls Ladesäulen aufstellen lassen, so sich die in Großburgwedel bewährt. Er betreibt in der Region Hannover insgesamt elf Schnellrestaurants der amerikanischen Fast-Food-Kette. Betreiber der Säule ist EWE Go, Tochtergesellschaft des Oldenburger Energieversorgers EWE AG.

Von Thomas Oberdorfer