Großburgwedel

Es müssen nicht immer Tannenbaumkugeln, Sterne oder Kerzen sein – in dieser Zeit kann auch ein Weihnachtsbaum mit Mund-Nasen-Masken ganz schick aussehen. Das beweist Karlheinz Schridde derzeit immer wieder. Seit Ende November schmückt der ehemalige Chef der Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute eine Edeltanne vis-à-vis des Eiscafés Venezia an der Von-Alten-Straße allwöchentlich mit 20 roten und 20 blauen Stoffmasken.

Was bei Tannenbaumkugeln und Sternen an den anderen Bäumen verpönt ist, ist an Schriddes Baum sogar erwünscht. „Bitte bedienen Sie sich. Nehmen Sie sich eine Maske mit“, sagt der Chef einer Werbeagentur. Und davon wird regelmäßig Gebrauch gemacht. „Ich habe den Baum bereits viermal komplett neu geschmückt.“ Denn: „Die Masken sind zurzeit einfach wichtig.“ Das sehen allerdings nicht alle so. Eine Verschwörungsfantastin meldete sich schon bei Schridde und warf ihm die „Verunreinigung eines christlichen Symbols“ vor. Schridde nimmt’s gelassen: „Ich werde den Baum weiter mit Masken schmücken. Bis in den Januar hinein.“

Von Thomas Oberdorfer