Engensen

Weshalb landet ein junger Mann mit zehnjähriger Berufserfahrung in der Sternegastronomie in einem rund 1700 Einwohner zählenden Dorf? „Wegen der Liebe bin ich hier“, sagt der 37-Jährige und schaut seine Frau Denise an. Die 31-Jährige ist in Engensen aufgewachsen, ihre Eltern wohnen noch immer dort. Mittlerweile hat das Paar zwei Kinder. Gerth ist vormittags Hausmann und Papa. Am Nachmittag führt er den Biergarten Waldbühne in Engensen. Indes verdient seine Frau ihr Geld in Vollzeit als Versicherungskauffrau.

Gastronom ist in Engensen angekommen

Gerth ist ohne Zweifel in Engensen angekommen. Vor vier Jahren hat der gebürtige Thüringer den Biergarten von Ulla und Friedhelm Stein übernommen. Das erste Jahr verlief schwierig. Wegen des schlechten Wetters blieben die erwarteten Einnahmen aus, erinnert er sich. Doch ans Aufgeben dachte der Mann mit Erfahrung in der Sterneküche keine Sekunde lang. Auch nicht während der Corona-Krise, die ihn zwischenzeitlich ausgebremst hat. Mittlerweile besuchen wieder viele Stammkunden den Biergarten – insbesondere Familien.

„ Gastronomie ist kein Zuckerschlecken“, sagt Gerth, der seit 19 Jahren in der Branche arbeitet. Aber wer es wolle, bekomme es auch hin. Vieles hänge auch vom guten Personal ab. „Auf meine Leute kann ich mich verlassen.“ Jeden Abend bringt der junge Vater seine vierjährige Tochter und seinen zweijährigen Sohn ins Bett. Dann ist Gerth für eine Stunde weg. „Der Biergarten läuft trotzdem.“

Koch Marcus Gerth zeigt seinen Angusrind-Burger. Das Fleisch bezieht der Unternehmer im Ort. Quelle: privat

Biergarten bietet regionale Küche

Gerth ist klar, dass er mit dem Biergarten in Engensen eine Monopolstellung hat, weil längst die letzten Dorfkneipen wie etwa das Gasthaus der Steins oder auch die Waldschänke in Wettmar geschlossen haben. „Wir geben Gas und sehen zu, unsere Kunden mit der regionalen Küche zu überzeugen.“ Manchmal müsse er allerdings mit Besuchern diskutieren, warum ein Burger 12,50 Euro koste. Doch der Gastronom hat gute Argumente: Er kauft sein Rindfleisch direkt vom Hof Kreuzkamp im Dorf. Das Angus-Fleisch zeuge von bester Qualität. Wie auch die original Heidschnuckenbratwurst von Friedhelm Stein – ebenfalls aus dem Dorf.

Gerth ist in Leipzig aufgewachsen, besuchte dort das Gymnasium. Anschließend absolvierte er in Garmisch-Partenkirchen seine Lehre zum Hotelfachmann. „Ich bin ein Familienmensch und folgte meinem Bruder“, verrät er. Nach fünf Jahren zog es Gerth dann in das Wein- und Tafelhaus in Trittenheim an der Mosel. „Ich wollte etwas Neues anfangen.“ Dort spezialisierte er sich auf Weine und besuchte viele Weingüter. Seine weitere Station war das Restaurant Schanz in Piesport, im Herzen der Mittelmosel. „Das Restaurant hatte damals den ersten Stern erhalten.“ Mittlerweile führt es zwei, erzählt Gerth.

Sehr gefragt: Marcus Gerth präsentiert seinen Flammkuchen. Quelle: privat

Doch das ist für Gerth Vergangenheit. Jetzt zählt sein Biergarten. Gute Laune und Spaß bei der Arbeit seien ihm wichtig. Und der Zusammenhalt, sagt Gerth und verweist auf die gute Nachbarschaft, die auch schon mal mit Zucker, Gurken oder Frühlingszwiebeln aushelfe. Dann muss er nicht extra zum Edeka-Markt nach Wettmar fahren.

Knabenchor und Fußball als kurzzeitige Hobbys

Wenn der 37-Jährige nicht in der Küche des Biergartens steht, schaut er gern Fußball. Er habe viele Ballsportarten ausprobiert. Mitgewirkt hat er als Jugendlicher auch im Knabenchor der Leipziger Oper. Damals habe er in den Stücken „Hänsel und Gretel“ der Brüder Grimm sowie „La Bohème“ von Giacomo Puccini mitgesungen. Nach einen Jahr sei Schluss gewesen, wie auch mit den anderen Ballsportarten. Geblieben ist Gerth beim Fußball. In Engensen hatte er kurz bei den alten Herren gespielt. Doch: „ Biergarten und Sport passen zeitlich nicht zusammen“, bedauert Gerth, der FC Bayern-Fan ist wie sein Vater. „Das ist mir schon in die Wiege gelegt worden.“

Biergarten schließt im Oktober

Der Biergarten öffnet im April und schließt im Oktober. Während der Winterpause ist Gerth Hausmann und kümmert sich um seine zwei Kinder. Er bringt sie in den Kindergarten, kocht, macht die Wäsche und staubsaugt, während seine Frau Denise arbeitet. In den Urlaub fahren die Gerths grundsätzlich im Winter – wenn der Biergarten zu hat.

Von Katerina Jarolim-Vormeier