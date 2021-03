Großburgwedel

„Diese Arbeit ist genau das, worauf ich Lust habe“, sagt Luis Beimfohr. Sein Engagement für die evangelische Jugend hatte in der St.-Petri-Kirche in Burgwedel begonnen. Vom Sprengeljugendkonvent, der Vertretung der Evangelischen Jugend im Sprengel Hannover, wurde der Burgwedeler jetzt in die Landesjugendkammer gewählt. Die Landesjugendkammer ist das zentrale Beratungs- und Beschlussgremium der Evangelischen Jugend der Landeskirche.

Teamer und Kirchenvorstand in St. Petri

Die Liste seines Engagements ist lang: Beimfohr setzt sich als Teamer und im Gemeindejugendkonvent und auch im Kirchenvorstand in der St.-Petri-Gemeinde aktiv ein. Zudem wirkt der junge Burgwedeler im Vorstand des Kirchenkreisjugendkonvents Burgwedel-Langenhagen mit. Hinzu kommt seine Arbeit an Projekten wie dem gerade entstehenden Gemeinschaftsbuch „Warten und wundern“ und dem Jugendfestival in Elze, das 2019 mit großem Erfolg gefeiert wurde.

„In der Landesjugendkammer ist die Arbeit noch politischer als bei uns im Kirchenkreis“, stellte Luis Beimfohr während der ersten zweitägigen Onlinesitzung des Gremiums fest. Es gehe bei allen Themen darum, die Kirche zukunftsfähig zu machen. Unter anderem steht die Beteiligung junger Menschen an der Neufassung des Kirchenvorstandsbildungsgesetzes (KVBG) zur Debatte.

Jugend soll mitdiskutieren und sich einbringen

Laut Beimfohr gibt es am KVBG einiges zu verbessern, um mehr junge Menschen für die Mitarbeit in Kirchenvorständen zu gewinnen – etwa die Herabsetzung der Altersgrenze von 18 auf 15 oder 16 Jahre und den Verzicht darauf, sich für eine sechsjährige Amtszeit festlegen zu müssen. „Diskutiert mit, bringt euch ein“, appelliert Beimfohr an alle jungen Menschen im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen – je intensiver sie sich zu Wort meldeten, desto größer sei die Chance, gehört zu werden.

Von Katerina Jarolim-Vormeier