Loop Band bringt Gaststätte am Markt zum Kochen

Großburgwedel

Was macht eine Kultparty zur Kultparty? Im Falle des Before-Christmas-Konzertes, das die Burgwedeler Loop the Band sich und ihren Zuhörern seit einigen Jahren gönnt, ist die Frage klar zu beantworten: jede Menge Spaß und Livemusik. Und weil sich so etwas schnell herumspricht, war es am Sonnabend um kurz vor 20 Uhr auch schon brechend voll im Gasthaus am Markt.

Und dann ging sie los, die Sause. Mit Weihnachtsmann-Mützen und blinkenden Brillen enterten Horst Koriath, Uli Probst-Schneidereit und Willi Ossenberg-Engels, Uwe Strey, Martin Schippert und Ralf Schulz die Bühne. Das Intro des „Car-Wash-Songs“ erkannten viele Besucher bereits nach den ersten paar Rhythmen, die Koriath in die Hände geklatscht hatte. Die Besucher machten mit – und schon war die schönste Party im Gange. Saxofonist Uli gönnte sich mitsamt Instrument ein Bad in der Menge. Wofür ist man schließlich Musiker? Denn: „Wir spielen nicht nur unser Programm runter, wir machen auch Dönekens dabei“, hatte Sänger Koriath versprochen.

Von der Weihnachtsfeier zum Konzert

Eigentlich sei das mit dem Konzert ein Selbstläufer gewesen, sagt er. Vor ein paar Jahren hatten die Bandmitglieder eine Weihnachtsfeier geplant und wollten essen gehen. Doch dann stand die Frage im Raum „Warum machen wir nicht einfach Musik?“. Die Männer disponierten um, luden kurzerhand Freunde und Bekannte ein – und die Before-Christmas-Party war geboren. „Erst haben wir in der Schateke gespielt“, sagt Gitarrist und Loop-Gründungsmitglied Uwe Schrey. Als die Kneipe am Amtshof 2015 schloss, wechselte die Band ins urige und rustikale Gasthaus am Markt.

„Es ist in Burgwedel nicht ganz einfach, eine passende Location für solche Auftritte zu finden“, sagt Sänger Koriath. Und damit kennt sich die Band aus. Sie existiert seit 15 Jahren, tritt in kleinen Kneipen ebenso wie auf Stadtfesten auf und war auch bei der 750-Jahr-Feier Kleinburgwedels zu hören. Apropos Stadtfest: Auch den Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Burgwedeler Kaufleute (IGK), Stefan Müller, zog es zum Loop-Konzert. Sein IGK-Mitstreiter Kalle Schridde hatte Loop bereits für dieses Jahr auf der Liste möglicher Liveacts gehabt. „Wir sind bereits in Kontakt, vielleicht klappt es nächstes Jahr“, sagt Müller.

Zurück zur Musik: Dass Funk- und Soultitel mitunter deutlich länger sind als radiotaugliche dreieinhalb Minuten, steht außer Frage. Aber warum hat sich die Formation, die „einfach nur gute und laute Musik machen will“, ausgerechnet Loop genannt? Das verrät Gitarrist Schrey: „Wir haben am Anfang einfach 30 oder 35 Minuten lang immer wieder dasselbe gespielt. Wie in einer Schleife. Als wir dann einen Namen brauchten, haben wir gedacht: ’Loop’, das ist es!’“

Das Rezept der Loop Band aus Burgwedel für eine gelungene Party in der Gaststätte am Markt: Funk, Soul und Rock, selbst arrangiert und gespielt mit jeder Menge Lust und Dönekens.

Von Sandra Köhler