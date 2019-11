Großburgwedel

Seit Mittwoch steht eine beschädigte Birke an der Straße Ehlbeek in Großburgwedel. Ein unbekannter Lastwagenfahrer – so vermutet die Polizei in einer Mitteilung – fuhr wahrscheinlich rückwärts gegen den Baum und flüchtete anschließend. Der Unfall geschah in der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer