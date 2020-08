Burgwedel

Wegen schweren Diebstahls hat Amtsrichter Michael Siebrecht jetzt einen Lastwagenfahrer zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen in Höhe von 50 Euro verurteilt – dabei lag der Wert der gestohlenen Ware oft nur im Cent-Bereich. Der Isernhagener transportierte mit einem Lastwagen Hygieneartikel eines Drogerieunternehmens und zweigte dabei dann Waren für sich ab.

Dabei schien die Anklage zu Beginn des Prozesses für ihn glimpflich auszugehen. Denn fünf von sieben Taten wurden wegen des geringen Wertes der Artikel – einer betrug nur 0,02 Euro – eingestellt. Lediglich zwei Fälle kamen in der Verhandlung zur Sprache.

Anzeige

Der Angeklagte räumte diese Taten aus dem Sommer 2019 auch gleich ein und ließ durch seinen Verteidiger erklären, dass er sich dafür schäme. Seinen damaligen Job bei einem Subunternehmer habe er deswegen auch verloren. Mittlerweile arbeite er aber wieder als Lastwagenfahrer. Damit schien eine harte Strafe für den nicht vorbestraften Angeklagten vom Tisch. Doch sein Verteidiger schien damit nicht zufrieden: Er bat in seinem Plädoyer um eine Freiheitsstrafe oder eine Verwarnung.

Weitere NP+ Artikel

Statt Geld- lieber Freiheitsstrafe auf Bewährung

Der Grund: Die Forderung der Staatsanwaltschaft, eine Strafe von 140 Tagessätze á 60 Euro, also 8.400 Euro, zu verhängen, könne sein Mandant nicht zahlen. „Mit einer Strafe von fast 10.000 Euro ist die Familie ruiniert“, erklärte er vor Gericht. Daher wollte er keinen besonderen Antrag stellen, aber um eine Freiheitsstrafe auf Bewährung oder eine geringfügigere Verwarnung bitten.

Darauf ließ sich Amtsrichter Siebrecht jedoch nicht ein. „Man kann nicht sagen, ich suche mir das aus“, erläuterte er in seiner Urteilsbegründung. Für eine einzelne Tat könne er beim geständigen Einzeltäter eine so hohe Strafe nicht verhängen. „Selbst, wenn Ihnen vier Monate lieber gewesen wären, muss ich mich an die Rechtslage halten.“ Die von ihm verhängten 6.000 Euro Geldstrafe täten weh und das sollten sie auch. Zudem wäre der Angeklagte auch bei einer Bewährungsstrafe nicht ohne eine Geldbuße davon gekommen.

Von Alina Stillahn