Bugwedel - Landwirte testen Blumenmischung für Insekten im Klinikgarten Schön für die Menschen, nützlich für die Insekten: Landvolk und das Klinikum Großburgwedel haben hinter dem Krankenhaus eine Blühwiese angelegt.

Welch Blütenpracht: Annelie Kadler (von links), Oliver Brandt, Antje Hoffmann und Jörg Heuer schauen sich an, was aus den ausgesäten Blumensamen am Klinikum Großburgwedel geworden ist. Quelle: KRH