Richtig düngen: Landwirte des Fuhrberger Felds machen den Technikcheck

Kleinburgwedel

Laut heult der Motor auf, als Florian Leisenberg seinen Trecker startet. Nichts Ungewöhnliches für den Landwirt, doch dieses Mal schauen ihm dabei sechs wissbegierige Berufskollegen zu. Denn auf seinem Hof in Kleinburgwedel gibt es am Montagmorgen einen Düngerstreuercheck, organisiert vom Ingenieurdienst Umweltsteuerung (INGUS). „Solche Kontrollen sind wichtig, um die Qualität zu erhalten“, sagt Ulrich Lossie, Experte für Agrartechnik bei der DEULA Nienburg, der Deutschen Lehranstalt für Agrartechnik. Wenn ein Düngerstreuer falsch eingestellt ist, kann das auch negative Folgen für die Umwelt haben. Schließlich ist es das Ziel, den Dünger gleichmäßig über die Pflanzen zu verteilen, sodass dieser nicht in den Oberflächengewässern oder im Grundwasser landet.

Düngerstreuer-Check ist freiwillig

„Jetzt den Düngerstreuer etwas herunterlassen!“, ruft Lossie. Er nimmt die Maschinen der Landwirte genau unter die Lupe. Mithilfe einer Checkliste kontrolliert er die wichtigsten Bestandteile: Wie ist die Schmierung des Getriebes? Liegt ein Verschleiß bei den Streuschaufeln vor? Ist eine Abdrehvorrichtung vorhanden?

Beim Düngerstreuercheck handelt es sich jedoch nicht um eine verpflichtende Untersuchung, sondern um eine freiwillige. Für Landwirte der Trinkwasserschutz-Kooperation Fuhrberger Feld ist diese sogar kostenlos. Zusätzlich bekommen die Bauern wertvolle Tipps, wie sie Dünger auf ihren Feldern besser verteilen, Streufehler vermeiden und so Kosten einsparen können.

Was ist das Wasserschutzgebiet Fuhrberger Feld? Das Wasserschutzgebiet (WSG) Fuhrberger Feld erstreckt sich von Isernhagen bis Buchholz und zählt mit einer Größe von 30.400 Hektar zu einem der größten zusammenhängenden Trinkwasserschutzgebiete Norddeutschlands. Mehr als 39 Millionen Kubikmeter Trinkwasser werden in dem Gebiet jährlich gewonnen und damit rund 700.000 Menschen in und rund um Hannover versorgt. Gefördert werde das Wasser aus einer Tiefe von 25 bis 30 Metern, erläutert Hans-Henning Hagemann. Dass das geförderte Rohwasser mit Stickstoff durch den Einsatz von Dünger belastet sei, kann der landwirtschaftliche Berater im Trinkwasserschutz von INGUS nicht bestätigen. Im Gegenteil: Gerade einmal zwei Milligramm Nitrat pro Liter seien im Förderwasser zu finden. „Damit haben wir im Fuhrberger Feld eine sehr gute Wasserqualität.“ Das WSG Fuhrberger Feld ist zudem seit 25 Jahren Teil einer Grundwasserschutz-Kooperation zwischen den Land- und Forstwirten und der enercity AG. Seit 2008 ist das Ingenieurbüro INGUS mit der Gewässerschutzberatung beauftragt. „Wir ergreifen seit vielen Jahren Maßnahmen zum Trinkwasserschutz“, sagt Diplom-Ingenieurin Petra Witt-Altfelder. „Somit sind wir anderen Gebieten weit voraus.“

Auch Hans-Jürgen Liptow will sein Wissen zum Thema Dünger auffrischen – auch wenn er ohne Düngerstreuer angereist ist. Der Landwirt arbeitet auf dem Ebelingshof in Wettmar und bewirtschaftet dort eine Fläche von 160 Hektar. Er nimmt regelmäßig an Lehrgängen der DEULA teil, um sich über Neuerungen in der Landwirtschaft zu informieren – so auch über den richtigen Umgang mit Dünger. „Es ist wichtig, dass man Grundkenntnisse hat, was das Düngen angeht. Denn man kann dabei soviel falsch machen.“

Düngerverteilung wird mit Streuschalen ermittelt

Nachdem Ulrich Lossie die Maschinen auf Herz und Nieren überprüft hat – und bei allen nur kleine Mängel festgestellt hat –, kommt der praktische Teil des Düngerstreuerchecks. Dafür fahren die Landwirte zur nahe gelegenen Raiffeisen-Warengenossenschaft Osthannover nach Großburgwedel. Dort werden die Landwirtschaftsmaschinen mit mineralischem Dünger beladen, ehe es zurück nach Kleinburgwedel geht – genauer gesagt: auf einen Acker von Landwirt Leisenberg.

Zur Galerie Beim Düngerstreuer-Check bekommen Landwirte aus dem Wasserschutzgebiet Fuhrberger Feld nicht nur theoretisches Wissen zum Umgang mit Düngemittel vermittelt, sondern können ihre Kenntnisse auch in der Praxis vertiefen.

Auf einem Feld, wo Leisenberg bald Zuckerrüben anbauen will, legt Lossie alle zwei Meter schwarze Streuschalen und umfunktionierte Fußabtreter aus. Darüber sollen die Trecker mit eingeschaltetem Düngerstreuer fahren. Wie groß die Menge an Düngerkörnern in den einzelnen Schalen beziehungsweise Fußmatten ist, entscheidet darüber, ob der Streuer zuvor richtig eingestellt wurde.

Anhand einer grafischen Auswertung stellt Lossie am Ende fest: „Es gibt an jedem Streuer noch etwas zu verbessern.“ Der Test habe auch gezeigt, dass auf die Düngerstreuervorgaben des Herstellers kein Verlass sei. Die Streueinstellungen müssten vor Ort überprüft werden – auch in Abhängigkeit vom verwendeten Dünger.

Ulrich Lossie ist Experte für Agrartechnik und arbeitet bei der DEULA Nienburg, also der Deutschen Lehranstalt für Agrartechnik. Quelle: privat

Nachgefragt: Ulrich Lossie von der DEULA gibt Tipps fürs Düngerstreuen Herr Lossie, worauf muss man als Landwirt beim Düngerstreuen besonders achten? Es spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Einmal die Düngerqualität, die Maschineneinstellung und die technische Kontrolle der Maschinen. Auch die Witterungen wie beispielsweise die Luftfeuchtigkeit müssen Landwirte beim Düngerstreuen beachten. Und natürlich das Kontrollieren der Arbeitsqualität im Feld. Inwiefern sollten Landwirte auf diese Faktoren ihr Augenmerk richten? Zum einen sollten sie ihre Maschinen am Morgen kontrollieren und schauen, ob alles in Ordnung ist. Ich sage mal, dass ist als ob man beim Auto regelmäßig das Öl kontrolliert – so sollte beim Düngerstreuer auch auf mögliche Verschleißpunkte wie die Streuschaufeln und -scheiben geachtet werden. Zum anderen sollte beim Düngerkauf zum Beispiel die Qualität mithilfe einer Schüttelbox und eines Kornhärtetesters kontrolliert werden. Und im Feld sollten sich die Landwirte auch die Arbeit machen, mehrere Streuschalen aufzustellen. Das kostet natürlich Zeit, und man denkt immer, das passt schon alles, aber meist ist das nicht so. Wenn man sich die Zeit nimmt, die Einstellungen des Düngerstreuers zu überprüfen, kann das auch einen betriebswirtschaftlichen Vorteil bringen. Deshalb üben wir das auch. Also sollten alle Landwirte einmal an einem Düngerstreuer-Check teilnehmen? Es gibt bei einem Düngerstreuer-Check auf jeden Fall jede Menge Tricks und Kniffe zum Thema Düngen mit auf den Weg, die man dann in der Praxis berücksichtigen kann, ohne dass man viel Geld investiert - aber trotzdem damit die Düngerverteilung und gleichzeitig die Ökonomie des Betriebes verbessern kann.

Lesen Sie auch:

Von Laura Beigel