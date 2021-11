Burgwedel

Eine Dekade lang war die Landjugend in Burgwedel inaktiv, weil es einfach unattraktiv war, sich in einer Dorfgruppe zu engagieren. Doch jetzt liegt die Gemeinschaft auf dem Land bei jungen Menschen wieder im Trend: Die Landjugend hat sich mit 50 Mitgliedern neu formiert – und hat auch in Zukunft viel vor.

Zunächst wählten die Mitglieder auf dem Hof Feldmann in Thönse einen gleichberechtigten Vorstand. Bei den Neuwahlen haben sich die 20-jährige Annemarie Bähre und Ben-Robert Rosenhagen (21) durchgesetzt. Gleichberechtigt sind auch ihre Stellvertreter Anne-Marie Bluhm und Steven Feldmann. Auch Bürgermeisterin Ortrud Wendt (CDU) war beim Treffen auf Einladung der ehemaligen Vorsitzenden Katja Pöhler dabei.

Landjugend fand vor zehn Jahren keinen Nachwuchs

Und warum legte die Landjugend vor zehn Jahren eine Pause ein „Wir haben damals keinen Nachwuchs gefunden“, berichtet Pöhler, weshalb die Arbeit der Landjugend auf Eis lag. Damals sei es für die Jugendliche „uncool“ gewesen, sich in einer Dorfgruppe zu engagieren. Die jungen Leute seien eher in der Stadt unterwegs gewesen, erzählt die heute 35-Jährige, die die Ortsgruppe eigentlich schon auflösen wollte. Dann kam die Pandemie und nichts ging. Umso mehr hat sich jetzt die zweifache Mutter gefreut, dass es wieder junge Frauen und Männer gibt, die sich mit dem Dorfleben identifizieren. „Ich glaube, der neue Vorstand wird einige tolle Aktionen auf die Beine stellen.“

Und tatsächlich schmiedet der junge Vorstand Zukunftspläne. „Wir wollen gemeinsam die Freizeit verbringen und die Gemeinschaft auf dem Land stärken“, nennt die neue Vorsitzende Annemarie Bähre das Ziel der neu gegründeten Ortsgruppe. Dazu gehörten auch Veranstaltungen wie ein Landesjugendball, sagt die 20-Jährige. Angedacht sei auch, Tanzkurse anzubieten. Sie planen auch gemeinsame Aktionen wie zum Beispiel eine Bosseltour und ein Stand der Landjugend auf den Weihnachtsmärkten, um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Geplant sind dazu gemeinsame Ausflüge wie etwa Städtetrips, eine Fahrt ins Blaue und ein Ausflug zur Grünen Woche.

Landjugend zählt aktuell 50 Mitglieder

Die Burgwedeler sind im Dachverband der Niedersächsischen Landjugend organisiert. Der Ortsgruppe können alle jungen Menschen im Alter von 16 bis 35 Jahren aus Burgwedel und Isernhagen beitreten. Aktuell seien 50 Mitglieder neu eingetreten – und das aus jedem Burgwedeler Ortsteil, berichtet Bähre. Und jeden Tag kämen neue Anfragen für eine Mitgliedschaft hinzu.

Für wen ist die Landjugend da? Viele Jugendliche im Alter von 16 bis 35 Jahren stammen aus landwirtschaftlichen Familien. Sie sind mittlerweile aber in anderen Bereichen tätig. Zu den Mitgliedern der Landjugend in Burgwedel zählen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Auszubildende, Arbeiterinnen und Arbeiter, Angestellte und selbstständig Tätige wie etwa auch junge Landwirtinnen und Landwirte. Ländlicher Raum ist für diese jungen Menschen Heimat – und der Ort, wo sie leben und sich wohlfühlen. Sie sind stolz, im Dorf zu wohnen. Und genau das unterstützen die Ortsgruppen flächendeckend landesweit. Alle haben sich dem Dachverband Niedersächsische Landjugend angeschlossen. „Die Landjugend fördert die Geselligkeit im ländlichen Raum“, sagt Annemarie Bähre, neue Vorsitzende der Ortsgruppe Burgwedel.

Die Idee, die Landjugend in Burgwedel wieder ins Leben zu rufen, entstand im Frühjahr 2019. Damals traf sich regelmäßig eine Gruppe, die in der Freizeit viele Stunden miteinander verbracht hat und zusammen zu Festen und Feiern gefahren ist. „Wir haben deshalb eine Whatsapp-Gruppe gebildet, zu der anfangs 20 bis 30 junge Leute gehörten“, erzählt Bähre. Daraus, und weil sich viele aus der Feuerwehr und anderen Vereinen und Verbänden bereits kannten, sei ein Freundeskreis entstanden, der viel gemeinsam unternahm.

Freundeskreis wächst stetig

Die stetig wachsende Freundesgruppe gab den ausschlaggebenden Impuls, die Landjugend nach zehnjähriger Pause wieder neu aufleben zu lassen. Dass es die Ortsgruppe in Burgwedel überhaupt mal gab, das war dem neuen Vorstand durchaus bekannt. „Eltern oder Ehemalige hatten darüber berichtet und uns in unserem Vorhaben bestärkt“, sagt Bähre. Eine Gruppe von 50 Mitgliedern lasse sich nicht einfach so händeln. „Deshalb kam der Vorschlag, offiziell die Ortsgruppe aufleben zu lassen, genau zum richtigen Zeitpunkt“, sagt Bähre.

Auch ein Versorgungstrupp gehört zum neuen Vorstand

Den Vorstand komplettieren Kassenwart Frederik Gerkens (21), Schriftführerin Marie Rieckenberg (21) und Yannick Stich (24) als Pressewart. Die Posten als sogenannter Versorgungstrupp haben Johanna Keller (18) sowie Joschua Göke (19) inne. „Ihre Aufgabe besteht darin, bei Veranstaltungen für Essen und Getränke zu sorgen und entsprechend der Teilnehmerzahl einzukaufen“, erläutert die neue Vorsitzende Annemarie Bähre.

Von Katerina Jarolim-Vormeier