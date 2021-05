Burgwedel

Der Kreisverband der Landfrauenvereine des Altkreises Burgdorf organisiert einen Vortrag des Landes-Demokratiezentrums Niedersachsen. Bei der Veranstaltung geht es um das Erkennen rechtsextremer Merkmale.

Mit dem Vortrag informiert das Demokratiezentrum über rechtsextreme Hintergründe von Kleidungsstücken, Musik, Codes und Symbolen. Der digitale Vortrag startet am Donnerstag, 27. Mai, um 19 Uhr. Interessierte können sich bis Mittwoch, 25. Mai, per E-Mail an info.kv.bug@kreislandfrauen-burgdorf.de mit Name und Anschrift anmelden und erhalten die Zugangsdaten. 

Von Leona Passgang