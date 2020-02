Großburgwedel

Ein 50 Jahre alter Autofahrer hat am Freitagabend auf der Landesstraße 381/Isernhägener Straße direkt vor der Rossmann-Zentrale einen Unfall verursacht.

Laut Polizei war der Mann mit seinem BMW aus Richtung Großburgwedel gekommen und offenbar versehentlich an der Autobahnauffahrt vorbeigefahren. Er wendete in der Zufahrt der Konzernzentrale und bog wieder auf die Isernhägener Straße ein. Dabei übersah er einen VW Tiguan, der in Richtung Isernhagen H.B. unterwegs war. Beide Wagen kollidierten, den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro. Die 39-jährige VW-Fahrerin erlitt einen Schock. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte sie ins Krankenhaus.

Von Frank Walter