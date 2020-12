Engensen

Der Grund für den Stromausfall in Thönse und Engensen am Donnerstagnachmittag ist gefunden. „Es gab einen Kurzschluss an einem Erdkabel an der Kreuzung der Silberkuhlenstraße mit dem Mühlenweg in Engensen“, erklärte Avacon-Sprecherin Corinna Hinkel. „Beschädigt wurde das Kabel beim Ausbau des Glasfasernetzes.“

Nachdem der Strom in den beiden Orten um 16 Uhr ausgefallen war, konnten die betroffenen Haushalte in zwei Schritten wieder mit Elektrizität versorgt werden – um 16.20 Uhr in Thönse und um 16.45 Uhr in Engensen. „Auch die Häuser im direkten Umfeld des defekten Kabels sind seitdem wieder am Netz“, sagte Hinkel. Die eigentliche Reparatur des Kabels plant Avacon für Montag. „Die Schadstelle ist umfangreicher, da müssen noch vorbereitende Arbeiten erledigt werden“, erläutert die Avacon-Sprecherin.

Von Thomas Oberdorfer