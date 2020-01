70 Jahre Feuerwehrmann: Kurt Engelke weiß, wann man das falsche Haus löschen muss

Engensen

Ein Leben lang in der Feuerwehr: Das kann man von Kurt Engelke durchaus behaupten, ohne zu übertreiben. Der Engenser ist bei der Jahresversammlung der Ortsfeuerwehr für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt worden. Das Mitglied der legendären U-Truppe hat nicht nur beim Bau des Feuerwehrhauses kräftig mit angepackt, sondern auch die Waldbrandkatastrophe 1975 hautnah miterlebt.

„Mit 18 bin ich in die Feuerwehr eingetreten“, erinnert sich Engelke, der im Februar seinen 89. Geburtstag feiert. „Damals war es selbstverständlich, alle Landwirte waren dabei. Und nach dem Krieg gab es außer der Feuerwehr nicht viel anderes.“ Entsprechend habe es auch keine Probleme gegeben, im Einsatzfall genügend Feuerwehrmänner zusammenzubekommen. „Wenn die Sirene ging, waren wir schon da.“ Einmal, als es im Dorf brannte, habe der Landwirt die Alarmierung gehört, als er gerade auf dem Feld war. „Ich bin mit dem Mähdrescher direkt zum Feuerwehrhaus gefahren und habe ihn dort stehen gelassen. Und die Leute haben sich gewundert“, sagt Engelke und lacht.

Bei Wettkämpfen lief Engelke zu Höchstform auf

Mitunter hätten sich so viele Kameraden zum Einsatz gemeldet, dass gar nicht alle benötigt wurden. Das sei auch einmal der Fall gewesen, als sie gerade beim Bau des Feuerwehrhauses beschäftigt gewesen seien. „Mach mal weiter, wir sind schon genug“, habe es da geheißen. Und als es bei Helmut Lindemann brannte und er mit dem Schlauch auf das Nachbarhaus hielt, geriet Engelke in einen Disput mit einem Polizisten. Der habe ihm gesagt, dass er das falsche Haus lösche, es brenne doch das andere. „Das brennt eh weg“, lautete die Antwort des Feuerwehrmannes, „aber dieses hier müssen wir beschützen.“

Die Engenser Wettkampfgruppe mit Kurt Engelke meldet sich an. Quelle: privat

Auch Engelkes Vater war Mitglied in der Feuerwehr. „Der spielte im Musikzug die zweite Trompete und leitete den Nachwuchs dabei an“, erzählt Engelke. Er selbst hatte es aber nicht so mit der Musik. „Ich bin immer schon eher der Praktiker fürs Grobe gewesen.“ Genau diese Stärke konnte er bei der Feuerwehr ausspielen – gemeinsam mit seinem Cousin Günter bei den Feuerwehrwettbewerben.

„Wir waren die Jüngeren, und es gab schon eine Wettkampfgruppe“, erinnert er sich. „Deswegen waren wir die zweite Gruppe. Aber schnell haben wir die erste Gruppe überflügelt. Wir haben nämlich mehr gewonnen“, sagt der 88-Jährige durchaus stolz. Beim Kuppeln der dicken Saugschläuche waren Engelke und sein Cousin bald so eingespielt, dass sie kaum zu schlagen waren. „Das Problem kam erst, wenn wir die Schläuche wieder auseinandernehmen sollten, so fest waren die“, sagt der heutige Alterskamerad der Feuerwehr und nimmt ein Foto zur Hand, auf dem seine Gruppe im Einsatz zu sehen ist. „In dem Wagen war die Pumpe. Als der später ausrangiert wurde, habe ich ihn gekauft. Als Milchwagen.“

Der Wettkampf ist in vollem Gange, Kurt Engelke (mit herausgestrecktem Bein) und seine Kameraden geben alles. Quelle: privat

Die U-Gruppe ist ein Stück Engenser Geschichte

An die Kameradschaft innerhalb der sogenannten U-Gruppe – U steht für die Unzertrennlichen – erinnert er sich gern und gut. 57 Jahre lang hielt diese Clique aus Engenser Feuerwehrleuten bis 2017 zusammen wie Pech und Schwefel. „Einigkeit macht stark“ war ihr Motto. Und das lebten die neun Freunde – mittlerweile sind fünf von ihnen gestorben. Die Treffen Anfang der Sechzigerjahre in der selbst gebauten Hütte in der Feldmark nördlich des Lahbergs waren auch schon mal feuchtfröhlich: „Wir hatten da auch Weihnachtsfeiern mit Tannenbaum“.

Legendär im Ort ist auch die Geschichte um die Volksscheibe 1963. Diese hatte die U-Gruppe errungen – und am Feuerwehrhaus aufgehängt. Das hingegen kam nicht bei jedem Engenser gut an. Noch am selben Abend war die Trophäe spurlos verschwunden. Bis Landwirt Heinrich Bähre sie zufällig auf einem Holzspeicher entdeckte. „Die war ziemlich verrottet“, sagt Engelke. Doch die Truppe ließ sie instand setzen und sorgte dafür, dass sie doch noch gut sichtbar an einem Giebel im Dorf landete: dem des damaligen Ortsbrandmeisters und Dorfbäckers Willi Thiele.

Die legendäre U-Gruppe der Engenser Feuerwehr. Quelle: privat

Beim Waldbrand 1975 die Stellung am Lahberg gehalten

Auch im Einsatz ließen sich die Feuerwehrmänner nicht schrecken. Beim großen Waldbrand 1975 waren sie mittendrin, als eine Feuerwalze von Ramlingen kommend die Häuser auf dem Lahberg bedrohte. „Wir lagen im Graben und hielten mit dem Strahlrohr drauf“, erinnert sich Engelke, als wäre es gestern gewesen. Vom Hubschrauber aus habe es „Rückzug“ geheißen. „Aber wir sind geblieben, und die Feuerwalze ist über uns hinweggerollt“, sagt Engelke – und man merkt ihm an, dass er bis heute aus voller Überzeugung Feuerwehrmann ist. „Wir haben nämlich nicht immer gemacht, was man uns gesagt hat.“

Feuerwehr Engensen: Das ist die Bilanz für 2019 Die Feuerwehr Engensen hat aktuell 322 Mitglieder. 38 davon sind Aktive, die zu Einsätzen fahren. Hinzu kommen 23 passive Mitglieder, 14 Musiker und 220 Fördermitglieder. Die Jugendabteilung ist mit elf Engensern aufgestellt, zudem gibt es 16 sogenannte Kleinlöschmeister in der Jugendfeuerwehr. Das Jahr 2019 war für die Engenser Brandbekämpfer relativ ruhig: Es gab drei Einsätze, darunter eine technische Hilfeleistung. Beim Osterfeuer, dem Maibaumaufstellen, dem Stadtfeuerwehrtag, dem Laternenumzug, dem Volkstrauertag und dem Nikolaustag konnte das Dorf auf die Unterstützung der Ehrenamtlichen zählen. Geehrt wurden bei der Jahresversammlung für langjährige Treue neben Kurt Engelke auch Gustav Müller (60 Jahre), Klaus Wittkuhn (50 Jahre), Ralf Wöhler (40 Jahre) und Kai Uwe Voges (25 Jahre). Zum Feuerwehrmann befördert wurden Dennis Karkossa und Luis Bauer. Marcel Tydecks ist jetzt Oberfeuerwehrmann, Hannah Dorbandt Oberfeuerwehrfrau. Uwe Menke und Holger Barth dürfen sich nun Hauptfeuerwehrmann nennen.

