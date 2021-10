Großburgwedel

„It’s showtime“ – unter diesem Motto startet der Kulturelle Herbst in die Saison. Das Trio „Pariser Flair“ mit der Mezzosopranistin Marie Giroux, dem Tenor Joseph Schnurr sowie der Pianistin Jenny Schäuffelen eröffnet mit seinem gleichnamigen Programm am Freitag, 8. Oktober, ab 20 Uhr die Reihe der Veranstaltungen im Amtshof.

Die Musiker versprechen dem Burgwedeler Publikum dabei einen unvergesslichen Abend mit Melodien aus Cats, West Side Story, Frühstück bei Tiffany und anderen Musicals und Filmen. Garniert wird die Musik mit einer Prise Humor, überraschenden Anekdoten und fachkundigen Hintergründen. Tickets gibt es ab sofort in der Buchhandlung Böhnert, Im Mitteldorf 2.

Klassisches Konzert steht für den 3. November an

Der Kulturelle Herbst geht am Mittwoch, 3. November, ab 20 Uhr mit einem klassischen Konzert weiter. Dann spielen Evgenia Maria Popova (Violine) und Wolfgang Manz (Klavier) in ihrem ersten gemeinsamen Konzert in Burgwedel die Sonaten Nr. 4, 5 und 9 von Ludwig van Beethoven. Popova zählt heute zu den führenden Musikerinnen ihres Landes und spielt auf einer „G. Cappa-1691“. Manz wurde pianistisch durch den Einfluss zweier unterschiedlicher Traditionen geformt: Seine technisch-musikalische Grundausbildung empfing er durch den tschechischen Pianisten Drahomir Toman, während er in der Klavierklasse von Karlheinz Kämmerling an der Hochschule für Musik und Theater Hannover durch die deutsche Tradition geprägt wurde.

Evgenia Popova. Quelle: privat

Karten für das Konzert gibt es ab Mittwoch, 20. Oktober, in der Buchhandlung Böhnert.

Wolfang Manz wurde pianistisch durch den Einfluss zweier unterschiedlicher Traditionen geformt Quelle: privat

Irish Folk erklingt am 21. November

Aus Irland, Schottland und Deutschland kommen die Musiker der Celtic-Folk-Band Cara, die am Sonntag, 21. November, ab 20 Uhr im Amtshof gastieren. Sie haben unter anderem zwei Irish Music Awards erhalten, stehen seit fast 20 Jahren für innovative Arrangements und eine überaus charismatische Bühnenpräsenz, mit der sie auch die Burgwedeler überzeugen wollen. BBC Radio Scotland titulierte Cara so: „A whole festival wrapped up in one band“. Das wollen die Musiker einmal mehr beweisen, sie machen auf ihrer Deutschland-Tournee im November auch Station in Burgwedel.

Karten für das Konzert gibt es ab Sonnabend, 6. November, in der Buchhandlung Böhnert.

Die Irish-Folk-Band Cara verspricht einen unterhaltsam-musikalischen Abend am 21. November. Quelle: privat

Barbershop-Weltmeister stimmt auf Weihnachten ein

Vier Männer, vier Stimmen, ein grandioser Gesamtklang: Wenn die schwedische A-cappella-Gruppe Ringmasters die Bühne betritt, darf das Publikum den perfekten Barbershop-Sound erwarten. Den Weltmeister-Titel hat das Quartett bereits in der Tasche und vor gut zwei Jahren schon die Burgwedeler begeistert. Jetzt kommen Didier Linder (Bass), Jakob Stenberg (Tenor), Rasmus Krigström (Lead) und Emanuel Roll (Bariton) am Sonnabend, 27. November, dem Vorabend des 1. Advent, erneut in den Amtshof. Sie haben dafür ein Programm zusammengestellt, das eine bunte Mischung aus allseits bekannten englisch-amerikanischen Klassikern wie „Jingle Bells“ und traditionell schwedischer Weihnachtsmusik umfasst. Auch Songs berühmter Disneyfilme und Broadway-Klassiker gehören zur Show.

Karten für das Konzert gibt es ab Sonnabend, 13. November, in der Buchhandlung Böhnert.

Die Ringmaster setzen zum 1. Advent die Barbershop-Musik in Szene. Quelle: privat

Stadt setzt auf 2-G-Regel beim Kulturellen Herbst

Nach Aussage von Katrin Fieber, Sprecherin der Stadt, gilt für die Veranstaltungen im Amtshof die 2-G-Regel. Zutritt haben also nur Geimpfte und Genesene. Sie begründet die Entscheidung damit, dass sie mehr Sicherheit für die Teilnehmenden, die Zuschauerinnen und Zuschauer ermögliche. Zudem kann die Stadt so mehr Gäste in den Amtshof lassen: „Damit unterstützen wir die Möglichkeit, Kultur wieder in größerem Rahmen zu erleben“, sagt Fieber.

Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten für 15 Euro gibt es ausschließlich gegen Barzahlung in der Buchhandlung Böhnert, Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Schülerinnen und Schüler, Studierende, Inhaber einer Ehrenamtskarte sowie Menschen mit Hilfe zum Lebensunterhalt zahlen acht Euro.

Von Antje Bismark