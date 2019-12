Das gibt es alles beim Kulturellen Frühling 2020 im Amtshof

Großburgwedel

Der Frühling naht in Großburgwedel, und das mit gewaltigen Schritten – zumindest für Kulturfreunde. Denn bereits am Freitag, 10. Januar, gibt es das erste Konzert aus der Reihe Kultureller Frühling. Insgesamt gibt es für Musikliebhaber im Amtshof fünf Konzerte. Von klassischen Cellostücken über A-Cappella-Gesang bis hin zu Cross-over-Jazz und estnischem Folk reicht die Bandbreite im nächsten Jahr. Der Vorverkauf für die Auftaktveranstaltung hat bereits begonnen.

Und das sind die Konzert im Einzelnen:

Cello-Werke von Beethoven, Kodály, Schumann, Bach und Grieg

Für den Cellisten László Fenyö und seine Begleiterin Julia Okruashvili ist es die Premiere beim Kulturellen Frühling in Burgwedel. Zu Gehör bringen sie Werke von Beethoven, Kodály, Schumann, Bach und Grieg. Der 1975 in Ungarn geborene Fenyö zählt zu den führenden Cellisten seiner Generation. Publikum und Presse loben seine Fähigkeit, die Werke der jeweiligen Komponisten authentisch zu interpretieren. Er hat seit 2012 eine Professur an der Hochschule für Musik in Karlsruhe inne und gibt weltweit Meisterkurse. Fenyö spielt auf einem Cello von Matteo Goffriller aus dem Jahre 1695. Von der aus Moskau stammenden Julia Okruashvili heißt es in der Ankündigung, sie sei eine „Pianistin aus der Eliteliga“. Sie hat sich besonders der Kammermusik verschrieben.

Die Medlz heißen Sabine, Nelly, Joyce und Silvana. Quelle: privat

Die Medlz singen a cappella ganz auf Deutsch

Popsongs, a cappella dargeboten von hinreißenden Sängerinnen, erwarten die Besucher des Konzertes am Mittwoch, 12. Februar. Für die Medlz Sabine, Nelly, Joyce und Silvana ist Großburgwedel kein Neuland: Im Februar 2013 gastierten die quirligen Dresdenerinnen mit Songs aus der Zeit von 1990 bis 2010 im Amtshof. Diesmal haben sie „eine Liebeserklärung an die deutsche Sprache“ im Gepäck. In ihrem neuen Programm „Heimspiel“ widmet sich die laut Veranstalter beste weibliche A-Cappella-Popband Europas ausschließlich der deutschen Sprache. So präsentieren sie alte Schlager der Wirtschaftswunderzeit genauso wie Schillers „Ode an die Freude“ und Hits von Udo Jürgens und den Prinzen.

Das Alexandrina Simeon Quintett stellt Jazz-Songs von seiner neuesten CD vor. Quelle: privat

West trifft Ost beim Jazz des Alexandrina Simeon Quintetts

Jazz vom Feinsten gibt es am Mittwoch, 25. März, auf die Ohren. Und zwar nicht irgendwelchen. „Ocean Tales“ heißt die aktuelle CD des Alexandrina Simeon Quintetts. Und genau jene großartig umgesetzten Meeresgeschichten wird die in Bulgarien geborene Jazzsängerin und Komponistin Alexandrina Simeon mit ihrer vierköpfigen Band präsentieren. Dabei treffen alte osteuropäische Melodien und Rhythmen auf westeuropäischen Jazz. Die Bandleaderin wird auf Bulgarisch, Englisch und Deutsch singen und dabei ein wahres Feuerwerk an Melodien, Rhythmen und Stimmungen hervorzaubern. An Trompete und Flügelhorn gibt es Benny Brown zu hören.

Volksmusik mal anders: Die Kerberbrothers Alpenfusion zeigt, wie es geht. Quelle: privat

Kerberbrothers Alpenfusion : Zither trifft auf Schlagzeug

Volksmusik auf ganz andere und ungewöhnliche Weise gibt es am Freitag, 15. Mai, zu erleben: Die Kerberbrothers Alpenfusion verbinden Alphorn und Zither mit heißen Rhythmen, Jazz mit Jodler und Hackbrett. Die Kerber-Brüder stammen aus einer bekannten Volksmusikfamilie. Alle haben Musik studiert, und sich in ganz unterschiedlichen Sparten einen Namen gemacht. Verstärkt durch einen Bassisten, einen Drummer und Perkussionisten haben sie einen ganz speziellen Stil entwickelt. Zu hören gibt es bei diesem Konzert 18 Instrumente.

Curly Strings bezaubern mit estnischem Folk. Quelle: privat

Folk aus Estland mit den Curly Strings

Ein ganz besonderes Streichquartett sind die Curly Strings: Die Musiker haben mit Folk die estnische Popmusikszene erobert – und auch die Jugend für die volkstümliche Musik gewinnen können. 2014 traten die Fiddlerin und Sängerin Eeva Talsi, Bassist Taavet Niller, Jaan Jaago (Gitarre) und Villu Talsi (Mandoline) mit ihrem Debüt „Üle Ilma“ ins Rampenlicht. Die erste erfolgreiche Tour in Deutschland 2018 und Auftritte mit einem großen sinfonischen Orchester in Deutschland und Estland bildeten musikalische Höhepunkte für die Band. Nun kommen sie nach einer Babypause mit jeder Menge neuer Ideen und Energie zurück nach Deutschland. „We Meet Again" heißt es am Mittwoch, 10. Juni, im Amtshof.

Karten gibt es zwei Wochen vor den Konzerten

Eintrittskarten sind erhältlich ab etwa zwei Wochen vor dem jeweiligen Konzert im Vorverkauf bei der Buchhandlung Böhnert, Im Mitteldorf 2. Restkarten – so denn vorhanden – gibt es ab 19.30 Uhr an der Abendkasse im Amtshof, Auf dem Amtshof 8. Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr, Einlass ist immer ab 19.30 Uhr. Einzelkarten kosten 15 Euro. Schüler, Studenten, Personen, die Leistungen zum Lebensunterhalt erhalten, sowie Inhaber einer Ehrenamtskarte erhalten gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises ermäßigte Karten zum Preis von 8 Euro. Wer einen Schwerbeschädigtenausweis mit B-Vermerk vorlegt, erhält für seine Begleitperson eines Schwerbeschädigten freien Eintritt. Die Kulturabteilung der Stadt Burgwedel ist unter Telefon (05139) 8973122 sowie per E-Mail an kultur@burgwedel.de zu erreichen.

Von Sandra Köhler