Großburgwedel

Bei einer Lesung hat Krimiförster Christian Oehlschläger aus Großburgwedel einmal auf die Frage eines Zuhörers, wie viele Kriminalgeschichten er verfassen wolle, geantwortet: „Sieben müssten es mindestens sein“. Er hat Wort gehalten: Nach fünf Jahren Pause ist das siebte Buch mit dem Titel „Die Hasenpfote“ gerade erschienen. Doch ist dem Autoren das wirklich genug? „Meine Pflicht habe ich erfüllt, jetzt kommt die Kür“, sagt der Förster im Ruhestand – und schmiedet schon weitere Pläne.

Bewährtes Ermittlerduo geht auf Verbrecherjagd

Nach „Der Schwanenhals“, „Der Kohlfuchs“, „Die Wolfsfeder“, „Der Waldvogel“, „Das Hirschluder“ und „Der Neunwürger“ schickt Oehlschläger im neuen Krimi erneut das ungleiche Ermittlerduo von der Kripo Celle auf Verbrecherjagd. Als Leiter der Mordkommission fungiert der erfahrene, aber recht eigensinnige Kriminalhauptkommissar Robert Mendelski, begleitet von seiner jüngeren Kollegin Maike Schnur.

Seit mehr als 30 Jahren schreibt Oehlschläger Geschichten über Menschen, Tiere, Natur – und eben Verbrechen. Seinen siebten Kriminalroman verfasste er während der zweiten Corona-Welle: Seine Lesungen mussten angesichts der Pandemie ausfallen. Auch die Proben des Wettmarer Chors TotalVokal, wo er mitsingt, fanden nicht mehr statt. Und die Kartenspiele Canasta und Doppelkopf konnte er mit Freunden nicht spielen. Der gerade begonnene Ruhestand und der Winter trugen dazu bei, dass der ehemalige Forstbeamte und Leiter der Bezirksförsterei Burgwedel und des Forstamts Celle auf einmal viel Zeit hatte – und seine Geschichte zu Papier bringen konnte.

Das Gasthaus Am Markt ist ebenfalls Ort der Handlung im neuen Krimi von Christian Oehlschläger. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Erstmals ist Großburgwedel Schauplatz des Krimis

Der neue Krimi spielt im kleinen Ort Meißendorf im Landkreis Celle, in Bremen und in Israel. Das Besondere: Erstmals führt der Autor gleich an drei Orte in Großburgwedel. Dorthin, wo Oehlschläger selbst seit 27 Jahren wohnt. Ein Schauplatz der Handlung ist die Heimatstube der General-Wöhler-Stiftung. Auf dem 193 Jahre alten Deiken-Wöhler-Hof wohnt – nur so viel sei verraten – ein Archäologe, der bei der tatsächlich existierenden, in Isernhagen-Kirchhorst ansässigen Firma ArchaeoFirm, arbeitet. Ein weiterer Ort der Handlung ist das Gasthaus Am Markt in Großburgwedel, wo sich die Protagonisten des Kriminalfalls treffen, verrät Oehlschläger.

Goldschmied Hinnerk Witt (links) und Krimiförster Christian Oehlschläger kennen sich bereits aus Schultagen. Nun wirkt Witt im Fall von Oehlschläger mit. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Alle Personen in dem neuen Werk hat Oehlschläger erfunden. Lediglich eine Person, nämlich Hinnerk Witt, ist real in die Geschichte eingebunden – und spielt darin als Goldschmiedemeister eine Rolle. Das Atelier des 67-Jährigen befindet sich am Steinekenkamp und ist ein weiterer Ort der Story im Zentrum von Großburgwedel. „Wir kennen uns schon lange“, sagt Oehlschläger. Sie besuchten beide, wenn auch in unterschiedlichen Jahrgängen, das Gymnasium im Ort. Weil es damals kein Gymnasium in der Wedemark gab, musste der gebürtige Brelinger Oehlschläger auf die Burgwedeler Schule gehen. „Dass ich ein Akteur im Buch bin, ist toll“, sagt Witt und lacht.

„Ich bin nach wie vor mit dem Wald verbunden“

Doch nicht nur die Verbrechen lassen dem Autoren keine Ruhe, auch die Sorge um den Wald beschäftigt ihn noch immer. Der Förster im Ruhestand engagiert sich für den Verein „Trinkwasserwald“ und ist bundesweit unterwegs. „Ich bin nach wie vor mit dem Wald verbunden“, sagt der 66-Jährige. Bis zu 20 Termine begleitet er pro Jahr. Dann geht es beispielsweise ins Erzgebirge, in den Taunus oder in die Rhön, wo Pflanzprojekte von Unternehmen für Trinkwassergewinnung umgesetzt werden.

Wegen der Corona-Krise hatte Oehlschläger reichlich Ruhe für sein neues Buch. Allerdings bereitet die Pandemie dem Krimischreiber nun Probleme. Die für Donnerstag, 30. September, anberaumte erste Vorstellung seines Romans in der Buchhandlung Böhnert in Großburgwedel hat der Buchladen abgesagt. Nun ist der Schriftsteller auf der Suche nach einem neuen Veranstaltungsort. „Ich bin mit der VHS, die ihren Sitz im Amtshof hat, im Gespräch“, sagt Oehlschläger. Mit seinem Lektor Ulrich Hilfegort schmiedet er bereits neue Pläne: Das nächste Buch wollen sie gemeinsam schreiben – und es soll wieder ein Kriminalroman werden.

Erst einmal bringt Oehlschläger seinen Lektor aber wie immer zu seiner ersten Lesung in Hannover am Sonntag, 3. Oktober, im Pinkenburger Kreis mit. Mehr und aktuelle Informationen zu den Lesungen gibt es auf der Homepage des Autors www.ch-oehlschlaeger.de.

Von Katerina Jarolim-Vormeier