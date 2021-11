Burgwedels Krimiförster Christian Oehlschläger, stellt seinen neuen Roman „Die Hasenpfote“ nun erstmals in seiner Heimat vor. Gemeinsam mit Lektor Ulrich Hilgefort ist er am Mittwoch, 8. Dezember, auf Einladung der VHS im Amtshof in Großburgwedel zu Gast.