Großburgwedel

„Es wäre schön gewesen, wenn wir hätten gemeinsam singen können“, sagte Emma Voigt. Aber es gebe ja Musik von der Kirchenband. „Und es ist schön, dass wir uns heute nach den ganzen Kontaktbeschränkungen mit unseren Familien treffen und gemeinsam feiern können“, ergänzte Enno Großmann. Beide wurden am Sonnabend von Pastor Jens Blume und Diakonin Elke Seydlitz in der Großburgwedeler St.-Petri-Kirche konfirmiert. Trotz der coronabedingten Auflagen sollte es ein toller und festlicher Tag für die Jugendlichen werden: Das hatten sich die Macher fest vorgenommen.

Zur Konfirmation gehören Schatzkisten

Bereits eine Stunde vor Beginn des ersten Gottesdienstes – insgesamt waren es derer vier am Wochenende – herrschte emsige Geschäftigkeit in und um die Kirche. Angehörige trafen ein und begrüßten Konfirmanden und Familienmitglieder. Auf dem Vorplatz hatte der Fotograf sein Equipment aufgebaut und erstellte Gruppen- und Einzelfotos der sechs Mädchen und Jungen, die anschließend gemeinsam eingesegnet wurden. Seydlitz sprach mit einer der Mitwirkenden letzte Feinheiten des Programms ab. Blume begleitete eines der Mädchen in die Kirche, das noch seine Schatzkiste auf der Kanzel platzieren wollte.

„Die Schatzkisten haben die Konfirmanden an dem Tag geschenkt bekommen, an dem sie eigentlich hätten konfirmiert werden sollen“, erklärte die Diakonin. „In denen können sie Dinge sammeln, die für sie wichtig sind.“ Zum Teil bunt bemalt und individuell verziert gehörten diese Kisten ebenso zum großen Tag wie Zettel, die die Jugendlichen geschrieben hatten. Auf denen stand, was sie aus ihrer Konfirmandenzeit für ihr weiteres Leben mitnehmen. „Wenn da steht ,Ich nehme mit, dass Gott immer für mich da ist‘ oder ,Ich nehme mit, dass man sich einfach trauen kann, weil es nicht schlimm ist, wenn man mal einen Fehler macht‘, dann berührt mich das sehr“, sagte Seydlitz.

Die Schatzkisten auf der Kanzel haben die Konfirmanden selbst gestaltet. Quelle: Sandra Köhler

Die Freude über das, was geht, überwiegt

Aufgeregt waren Emma und Enno schon. Aber die Freude überwog gegenüber dem Magengrummeln. „Als ich hörte, dass die Konfirmation wegen Corona verschoben werden musste, war ich traurig“, sagte Emma. „Umso schöner ist es, dass wir jetzt doch noch in diesem Sommer feiern können.“ In der idyllischen Umgebung des Springhorstsee feierte sie anschließend mit ihren Verwandten. „Wir feiern zu Hause“, sagte Enno. Aus Göttingen und Berlin reisten Familienmitglieder zu seinem großen Tag an. Was früher ganz normal schien, ist in Zeiten des Coronavirus etwas Besonderes.

Genau wie die vermeintliche Kleinigkeit, über die sich Enno besonders freute: „Es ist schön, dass wir unseren Konfirmationsgottesdienst jetzt doch ohne Maske feiern dürfen und die nur zum Einzug auf haben müssen.“ Gesicht zeigen dürfen inmitten der festlichen Gesellschaft: Auch das ist ein Geschenk. „Ich kann gut verstehen, dass es den Jugendlichen wichtig ist. Besonders, da sie ja im Mittelpunkt stehen“, sagte die Diakonin. Weitere Lockerungen gegenüber den Planungen – jeder Konfirmand durfte neun Angehörige mit in die Kirche bringen, es gab feste Sitzplätze, und bei der Einsegnung übernahmen Eltern und Geschwister das Handauflegen – gab es nicht. „Das muss ja auch alles mit dem Kirchenvorstand abgestimmt sein“, sagte Seydlitz.

Von Sandra Köhler