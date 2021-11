Lars Wöhler ist 31 Jahre alt und in Kleinburgwedel aufgewachsen. Nach einer Pflegerausbildung übernahm er die Geschäftsführung im Seniorenpflegeheim Lindenriek, das er zusammen mit seiner Familie betreibt. Außer seiner Tätigkeit im Ortsrat sitzt er für die CDU auch im Stadtrat. Er ist in der freiwilligen Feuerwehr aktiv und lebt mit seiner Freundin und zwei Hunden in Kleinburgwedel. Im Urlaub geht er gern tauchen. Dann zieht es ihn auch mal an Orte außerhalb von Deutschland.