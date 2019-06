Klassik in der Klinik: Bogdan Dragus Ensemble gibt Konzert in Großburgwedel

Nachrichten Burgwedel - Klassik in der Klinik: Bogdan Dragus Ensemble gibt Konzert in Großburgwedel Die Stadt Burgwedel und der Verein Klassik in der Klinik laden für Sonntag, 7. Juli, zu einem Konzert mit dem Bogdan Dragus Ensemble in den Wohnpark nach Großburgwedel ein. Der Eintritt ist frei.

Geigenvirtuose Bogdan Dragus tritt für den Verein Klassik in der Klinik am 7. Juli in Großburgwedel auf. Quelle: privat