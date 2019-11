Großburgwedel

Die Seniorenresidenz Wohnpark will wieder als Gastgeberin eines klassischen Konzertes glänzen. Gäste können sich dazu rechtzeitig vor Konzertbeginn am Sonntag, 17. November, um 18 Uhr an der Fuhrberger Straße 2 in Großburgwedel einfinden. Sebastian Nowak (Violine) und Victoria Sarasvathi ( Piano) haben dann Stücke unter anderem von Bela Bartok, Johannes Brahms, Jules Massenet und Edward Elgar auf dem Programm. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Von Frank Walter