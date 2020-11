Großburgwedel

Dick eingepackt in eine Jacke und mit Stulpen über den Beinen steht Karin Neubert im 33 Quadratmeter großen Laden des Ortsvereins Burgwedel des Kinderschutzbundes an der Straße Im Mitteldorf 18a. Die Tür steht offen, um stets für frische Luft zu sorgen. Ein Kunde schaut sich um und kauft schließlich sechs Gesellschaftsspiele. 15 Euro nimmt Neubert dafür in Empfang. Der Kunde lächelt. Jetzt könne er die Kinder daheim bespaßen, sagt er zu Neubert. Im Teil-Lockdown ist das Freizeitangebot ja quasi nicht mehr vorhanden.

„Es brummt aktuell richtig“, sagt Neubert, die den Verein vor 36 Jahren gegründet hatte. Nach dem coronabedingten Lockdown im Frühjahr sei es im Mai zunächst „sehr schleppend“ gelaufen. Doch schließlich kamen immer mehr Kunden zurück. Spitzenwert im Herbst: „13 Käufer und drei Bringer an einem Nachmittag“, sagt Neubert.

Armut der Kinder soll nicht an Kleidung erkennbar sein

Mit „Bringer“ meint sie Menschen, die vorwiegend gut erhaltene Kinderkleidung abgeben. Die werden von Neubert und ihren fünf ehrenamtlichen Mitstreiterinnen gründlich geprüft. „Wir möchten nicht, dass man anhand der Kleidung erkennen kann, wer arm ist. Sonst wird man schnell gemobbt“, sagt die Vorsitzende. „Wir haben oft sehr hochwertige Markenartikel. Das schätzen die Kunden.“

Neben Hosen, Jacken, Unterwäsche, Stramplern, Pullovern, T-Shirts, Schuhen und Schneeanzügen für Kinder gibt es auch immer mal Textilien für Erwachsene. „Kürzlich hatten wir ein weißes Oberhemd für Männer. Das konnte jemand, der in der Gastronomie arbeitet, gut gebrauchen“, sagt Neubert. Auch für Schwangere sei immer wieder mal etwas im Sortiment. Doch eines ist Neubert ganz wichtig: „Geschenkt bekommt keiner etwas. Denn geschenkt ist nichts wert.“ Mindestens einen Euro müssen die Kunden bezahlen.

Allerdings platzt der kleine Laden inzwischen nahezu aus den Nähten. „Wir sind voll“, gesteht Neubert. Sie würde gerne eine Garage in der Gegend anmieten. „Das Geld dafür erwirtschaften wir. Aber es gibt scheinbar keine freien Garagen“, sagt die 65-Jährige. Ihr Wunsch ist es, dass sich ein Inhaber eines Abstellraumes im Laden meldet, der seine Fläche vermieten möchte.

Unterstützer liefern derzeit nur Winterkleidung

Während der Lagerraum begrenzt ist, nehmen viele Unterstützer des Ladens Rücksicht. „Sie bringen uns derzeit nur Winterklamotten, weil sie wissen, dass wir für Sommersachen keinen Platz haben“, sagt Neubert. Täglich kämen Menschen mit großen Säcken oder Kartons vorbei, teilweise liefern Bekannte die Waren auch bei der Vorsitzenden daheim ab. Sie ist „sehr dankbar“ für die Spenden, mit denen Kinder und bedürftige Familien unterstützt werden. Und was als nicht modern angesehen wird, wird in Kisten verstaut und kostenlos an die Aktion „Aufräumen mit Herz“ geschickt. „Die Sachen gehen nach Osteuropa und werden dort verschenkt“, sagt Neubert.

Coronabedingt arbeitet derzeit immer ein Mitarbeiter alleine im Geschäft. Zuvor seien es meist zwei Teammitglieder gewesen. Nahezu täglich kämen laut Neubert auch Menschen mit ihren Sorgen auf die Mitarbeiter zu. „Wir versuchen, mit einem Gespräch zu helfen“, sagt sie. „Wir sind zwar alles Laien, aber alle sind Mütter oder sogar Großmütter und das Bauchgefühl aus der Erfahrung heraus ist oft nicht schlecht“, sagt sie. Der Kleiderladen öffnet dienstags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs von 16 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 12 Uhr.

Von Mark Bode