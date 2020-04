Bauhof öffnet wieder: Keine Warteschlange an der Grüngutannahme

Großburgwedel

Eine richtige Warteschlange bildete sich nur einmal – ganz früh am Morgen. Kurz bevor Bauhofleiter Martin Riessler um 6.20 Uhr das Tor der städtischen Grüngutannahmestelle am Pappelweg in Großburgwedel öffnete. Da standen zehn Leute mit ihren Fahrzeugen davor, alle mit einem Kofferraum voll Grünschnitt. Mit einer Sonderöffnung des Bauhofs am Donnerstag wollte die Stadt das in den vergangenen Wochen angesammelte Grüngut aus den Gärten entgegennehmen. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte es seit Mitte März in Burgwedel nicht mehr abgegeben werden. Und das klappte problemlos. Lange Schlangen gab es tagsüber keine. Zwar rollten die Hobbygärtner weiterhin im Minutentakt auf den Hof, doch „lange warten musste niemand“, berichtete Riessler am Mittag. Bis dahin zählte er 270 Anlieferungen. Ab sofort können die Burgwedeler wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten ihr Grüngut auf dem Bauhof abgeben. Diese sind sonnabends in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und montags zwischen 6.30 und 15.30 Uhr.

Zur Galerie Mit einer Sonderöffnung des Bauhofs nahm am Donnerstag die Stadt Burgwedel erstmals nach vier Wochen wieder Grüngut an. Der erwartete große Ansturm von Hobbygärtnern blieb aber aus.

Von Thomas Oberdorfer