Die direkte, aber eigentlich unzulässige Verbindung zwischen Fuhrberg und Wietze im Landkreis Celle haben die Realverbände Fuhrberg, Meitze und Elze in dieser Woche gekappt – damit folgt der Ankündigung aus dem vergangenen Dezember nun die Tat. Die Sperrung des Heudamms trifft vor allem jene Autofahrer, die bislang den weiteren Weg über Allerhop und Ovelgönne vermeiden wollten. Sie kamen insbesondere aus Wietze und sparten mit dem Schleichweg bis zu acht Kilometer, andere Pendler in Meitze fuhren auf dem Weg zur Auffahrt der Autobahn 7 in Gailhof.

Nach Aussage von Heinz-Werner Reichenbach aus Elze nutzten zwischen 300 und 400 Fahrzeuge jeden Tag den Weg, der in Wietze als Kreisstraße 5 beginnt. Eigentlich ist die Strecke in Wietze und Wieckenberg als Sackgasse ausgewiesen und durfte auf dem Gebiet der Region Hannover nicht mehr von Autofahrern genutzt werden. Doch daran hätten sich viele Autofahrer nicht mehr gehalten, sagt Reichenbach. Die ersten Fahrzeuge seien bereits morgens gegen 5 Uhr über den Asphalt gerollt. Erst gegen 23 Uhr in der Nacht habe der Durchgangsverkehr ein Ende gefunden. „Das war eine große Belastung für das Wild in diesem Naturraum“, erklärt der Elzer. Auch die Anwohner des Heudammes hätten zunehmend unter dem Verkehr inklusive Lärm zu leiden gehabt.

Freie Fahrt für Landwirte und Rettungsfahrzeuge

Die vielen Fahrzeuge haben immer wieder die Fahrbahn beschädigt. Quelle: privat

Doch auch Radfahrer und Fußgänger, die den Weg nutzten, hatten zunehmend beklagt, dass die Autofahrer mit ihren Fahrzeugen die eigentliche Naherholung erschwerten. Zudem wirkte sich die Belastung auf die Fahrbahn aus: Loch an Loch – so präsentierte sich der Weg des Öfteren. Die Mitglieder der Realverbände besserten diese Schäden zwar regelmäßig aus, konnten aber neue nicht verhindern.

Und so zeigten sich nach Aussagen Reichenbachs etliche Radfahrer erfreut, als sie während der Montage der Verkehrsschilder und der Absperrpfosten die Sperrung bemerkten, die den Autoverkehr eindämmen soll. Denn ab sofort können nur noch Landwirte und die Besatzungen von Rettungswagen und Feuerwehrautos mit einem Spezialschlüssel die Pfosten umklappen und anschließend den Weg passieren.

Sowohl in Fuhrberg als auch in Wietze weisen Schilder auf die neue Sackgasse wegen der Sperrung hin. Quelle: privat

„Die Mitglieder der drei Realverbände gehen davon aus, dass die Kosten für diese Maßnahme sich durch geringere Reparaturkosten an den betroffenen Wegen schnell amortisieren“, sagt Reichenbach. Seinen Angaben zufolge haben die Mitglieder zudem am Heudamm an der K 5 bei Wieckenberg ein Hinweisschild auf die neue Sackgasse installiert, damit Autofahrer rechtzeitig die Information über die Sperrung bekommen.

