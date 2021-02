Burgwedel

Klirrende Kälte in der Nacht, Dauerfrost den ganzen Tag über: Der Winter hat Burgwedel fest im Griff. Eigentlich perfektes Wetter zum Schlittschuhlaufen. Doch die klobigen Schuhe mit den schmalen Kufen können vorerst getrost im Keller liegen bleiben. Denn: Die Eisschicht auf Springhorst- und Würmsee ist noch viel zu dünn und würde Schlittschuhläufer nicht tragen.

Die erste Eismessung in dem Job

Für Dieter Wedemeier ist es eine Premiere. Seit sieben Jahren arbeitet er als Platzwart auf dem Campingplatz am Springhorstsee. „So lange ich hier bin, war der See noch nie richtig zugefroren“, sagt er. Erstmals geht er als am Donnerstagmorgen zum See, um die Dicke der Eisschicht zu messen. Mit Bohrmaschine, Zollstock und Hammer stapft Wedemeier über den tief verschneiten Steg hinaus auf den See. Rund zehn Meter vom Ufer entfernt kniet er sich nieder in den Schnee und setzt die Bohrmaschine an. Binnen weniger Sekunden durchdringt der dicke Bohrer das Eis und fördert Wasser an die Oberfläche.

Das trägt nicht: Ganze vier Zentimeter Stärke ergibt die Messung der Stärke des Eises am Springhorstsee. Quelle: Thomas Oberdorfer

„Wirklich dick ist diese Schicht aber nicht“, kommentiert er das kleine Loch, dass sich mittlerweile vor ihm auftut. Und der Zollstock liefert die dazugehörigen Fakten. Lediglich ganze vier Zentimeter misst die Eisdecke. Ein wenig mehr hatte er schon erwartet. „Da ist an Schlittschuhlaufen überhaupt nicht zu denken“, sagt er. „An anderen Stellen mag die Eisschicht vielleicht noch ein bis zwei Zentimeter stärker sein“, sagt Wedemeier. „Schließlich habe ich mir für die Messung eine Stelle ausgesucht, die erst spät zugefroren war. Aber davon gibt es mehrere.“

Schnee auf dem Eis wirkt wie eine Thermodecke

Wenig verwundert über das Ergebnis der Messung zeigt sich auch Thorsten Scholz. Der Betreiber des Hotels am Springhorstsee kennt das kleine Gewässer seit vielen Jahren. „Wir orientieren uns bei der Freigabe der Eisfläche an der Stadt Hannover. Gibt die den Maschsee frei, dann reicht in der Regel auch bei uns die Stärke des Eises.“ Gemessen wird aber trotzdem dann noch. „Damit das Eis sicher trägt, brauchen wir 15 Zentimeter Stärke. Mindestens“, betont er. „Schließlich wollen wir kein Risiko eingehen, dass hier jemand einbricht.“ Und das sei richtig gefährlich, den Schnitt hat der See eine Wassertiefe von fünf bis sechs Metern. „Da kann man schnell ertrinken.“

Scholz rechnet auch nicht mehr damit, dass auf dem Springhorstsee in diesem Winter Schlittschuhlaufen möglich sein wird. „Da kommen vielleicht noch ein bis zwei Zentimeter Eis hinzu. Mehr wird das nicht mehr“, sagt er. Schnee auf der Eisfläche verhindert, dass die Eisschicht weiter wächst. „Der liegt wie eine Thermodecke darauf.“

Stadt informiert, wenn das Eis auf dem Würmsee trägt

Das Eis trägt noch nicht. Die Stadt Burgwedel gibt den Würmsee noch nicht zum Betreten frei. Quelle: Thomas Oberdorfer

Auch wenn der Würmsee wesentlich flacher ist, eine tragende Eisschicht gibt es auch dort nicht. Da die Stadt das Gewässer vom Realverband Kleinburgwedel gepachtet hat, ist sie für die Freigabe der Eisfläche zuständig. „Das Eis trägt nicht, wir können den See nicht freigeben“, erläutert Katrin Fieber. Aber die Stadtsprecherin sagt zu: „Sobald das Eis auf dem Würmsee tragfähig ist, werden wir das vermelden. Bis dahin jedoch wird von dem Betreten des Eises dringend abgeraten.“

Von Thomas Oberdorfer