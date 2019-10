Burgwedel

Dieser Unfall hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können: Am Montagabend touchierte um 18.21 Uhr ein unbekanntes Auto auf der Bissendorfer Straße den Mitsubishi Colt einer 71-jährigen Fahrerin. Die Seniorin war mit ihrem Auto in Richtung Bissendorfer Kreisel unterwegs, als ein entgegenkommendes Fahrzeug an ihren Wagen entlangschrammte. Bei der Berührung der beiden Fahrzeuge wurde der Seitenspiegel des Colts beschädigt, außerdem die Fahrerseite des Autos zerkratzt.

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Unfallgegner seine Fahrt fort. Die Colt-Fahrerin beschreibt das andere Fahrzeug als einen „braunen Kastenwagen“. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0 51 39) 99 10 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer