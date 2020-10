Kleinburgwedel

Exakt 237 Meter liegen vor Daniel Freitag. Schnurgerade läuft er einmal längs über das Feld, auf dem in wenigen Monaten die ersten Häuslebauer ihre Eigenheime in Kleinburgwedel bauen werden. In der Hand hält der Kampfmittelbeseitiger ein Metallsuchgerät. Spürt das etwas auf, gibt es einen akustischen Alarm. Ist Freitag die Strecke abgegangen, macht er kehrt, einen kleinen – 50 Zentimeter langen – Schritt zur Seite und dann geht es zurück. Wieder exakt 237 Meter. Und so weiter. Am Freitag will er die letzte Bahn laufen, dann soll das 45.000 Quadratmeter große Neubaugebiet Am Lohfelde West von Kampfmitteln gesäubert sein.

Stabbrandbomben brennen mit 2000 Grad ab

Den Alarm hörte der Sprengmeister in den vergangenen fünf Wochen des Öfteren. So förderte Freitag mit seinen Kollegen die Reste von insgesamt 110 Stabbrandbomben des Typs INC 4 ans Tageslicht. Sie stammten allesamt aus britischer Produktion. Als sie im Zweiten Weltkrieg niedergingen, müssen sie das Feld in ein Feuerinferno verwandelt haben. Die knapp 55 Zentimeter langen und 1,6 Kilogramm schweren Bomben waren mit Thermit gefüllt und brannten beim Aufprall aus. „Dabei entstehen Temperaturen von annähernd 2000 Grad“, erklärt Freitag. „Wahrscheinlich wurde vor den Toren von Kleinburgwedel ein Cluster abgeworfen. In der Regel bestand das aus 136 einzelnen Bomben.“

Eine allzu große Gefahr, so der Experte, sei von den Resten nicht ausgegangen. „Als Brandbomben können sie nicht explodieren“, erklärt er. Auf dem Feld entdeckte Freitag mit seinen Kollegen auch keine Blindgänger. „Was wir gefunden haben, war alles ausgebrannt.“ Und es gab eine Besonderheit in Kleinburgwedel: Die Stabbrandbomben steckten tief in der Erde. „Gewöhnlich liegen sie in einer Tiefe zwischen 50 und 80 Zentimetern. Hier lagen sie bis zu eineinhalb Metern tief im Boden. Darum mussten wir den Mutterboden erst zur Seite schieben, um mit unseren Geräten die Bombenreste überhaupt orten zu können.“

Auf dieses Metallstück reagiert das Suchgerät: das Gewicht einer britischen Brandbombe vom Typ INC4. Quelle: Thomas Oberdorfer

Das Bauland ist von Kampfmitteln geräumt

Der Kampfmittelbeseitiger ist sich sicher, dass am Ende dieser Woche keine Reste mehr im untersuchten Gebiet stecken. „Das ist von Kampfmitteln geräumt.“ Auf diese Nachricht warten die Mitarbeiter im Burgwedeler Rathaus sehnsüchtig. Denn: Die Vermesser stehen in den Startlöchern, wollen Bauplätze und Baustraße markieren. „Ist das geschehen, können wir mit der Vermarktung der Grundstücke beginnen“, erklärt Bauamtsleiter Oliver Götze. Die inzwischen beendete archäologische Untersuchung und die Kampfmittelsondierung hatten den Zeitplan für das Baugebiet kräftig durcheinandergewirbelt.

Hohe Kosten für Untersuchungen Diese Nachricht dürfte Stadtkämmerer Christian Möhring nicht gefreut haben: Die Kampfmittelsondierung und die archäologische Untersuchung des Neubaugebietes Am Lohfelde West kosten die Stadt Burgwedel viel Geld. Rund 35.000 Euro sind allein für die Beseitigung der Stabbrandbomben veranschlagt. Noch teurer wird die Suche nach den Spuren aus der Vergangenheit. Die Untersuchung durch die Archäologen kostet 50.000 Euro. Beide Ausgaben waren nicht geplant. to

Und auch die nächsten Schritte sind mittlerweile terminiert. „Noch in diesem Jahr sollen der Kanal verlegt werden, die Versorger ihre Leitungen unter die Erde bringen und die Baustraße angelegt werden“, kündigt Götze an. Parallel dazu startet der Verkauf der Grundstücke.

Das Los entscheidet, wer Grundstücke kaufen kann

Der dürfte vor allem auch für Bauwillige von außerhalb interessant werden, da der Zuschlag für den Verkauf des kommunalen Baulands per Losverfahren erteilt wird. Damit haben diese die gleichen Chancen wie Ortsansässige. In der Vergangenheit mussten die Bewerber möglichst viele Punkte aus einer Liste mit Vergabekriterien sammeln. Das bevorzugte einheimische Bewerber. Nachdem die EU dieses in Deutschland bislang weit verbreitete Verfahren als diskriminierend kritisiert hatte, änderte der Rat das Prozedere. In Kleinburgwedel entscheidet das Los, wer das Bauland kaufen kann.

Von Thomas Oberdorfer