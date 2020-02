K 117: Region ändert Umleitung in Thönse

Thönse

Ohne Ankündigung hat mutmaßlich die Region Hannover die innerörtlichen Umleitungen in Thönse geändert und zwei temporäre Einbahnstraßen ausgeschildert.

Zwei neue Einbahnstraßen in Thönse

Autofahrer, die aus Richtung Großburgwedel kommend die Baustelle auf der Ortsdurchfahrt K 117/Lange Reihe umfahren wollen, dürfen nun nach Passieren der Straße Am Heierpfuhl nicht mehr nach rechts in die Bruchstraße abbiegen, um wieder auf die Lange Reihe zu gelangen. Stattdessen müssen sie die schmale Straße Unter den Eichen nutzen, um in den östlichen Bereich Thönses zu gelangen.

Der Verkehr aus Richtung Engensen kann seinerseits von der Langen Reihe weiter in die Bruchstraße abbiegen, dann aber wegen der neuen Einbahnstraßenregelung nicht mehr in die Straße Am Heierpfuhl. Stattdessen geht es über den Reihermoorweg weiter zur Schmiedestraße und zurück auf die Ortsdurchfahrt Lange Reihe.

Warum die bestehende Regelung geändert, dies aber nicht angekündigt wurde, dazu gab es am Freitagnachmittag bei der Region keine Auskunft mehr. Mutmaßlich soll die sehr schmale Straße Am Heierpfuhl vom Verkehr entlastet werden.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter