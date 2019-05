Fuhrberg

Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch in Fuhrberg bei einem Unfall leicht verletzt worden. Nach Auskunft eines Sprechers des Burgwedeler Kommissariats prallte sie mit ihrem Škoda Fabia gegen 17.30 Uhr im S-Kurven-Bereich im Übergang der Mellendorfer Straße zur Celler Straße fast frontal gegen einen Lastwagen. Die Cellerin zog sich dabei Prellungen am Arm zu und klagte über Kopfschmerzen. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der 23 Jahre alten Fahrer des Betonmischers aus Hannover blieb unverletzt.

Wer von beiden in der Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet, steht nach Polizeiangaben noch nicht fest. Der Polizeisprecher bezifferte den Sachschaden auf insgesamt 17.000 Euro. Die Ortsdurchfahrt musste für die Bergung gut eine Stunde gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr innerörtlich um. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Von Sven Warnecke