Großburgwedel

Juliane Lehmann sitzt auf einem Stuhl in der St.-Petri-Kirche und strahlt. Die 19-Jährige hat erst im Sommer das Abitur bestanden. Nun ist die junge Frau eine weitere Lektorin der Großburgwedeler Gemeinde. Ihr Amt hatte Holger Grünjes, Superintendent des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen, in einem Einführungsgottesdienst abgesegnet. Künftig darf Juliane Lehmann eigenverantwortlich Gottesdienste – auch auf der Kanzel – halten, obwohl sie keine studierte Theologin ist.

Lektorin tritt in Fußstapfen ihres Vaters

Juliane Lehmann blickt auf ihre anderthalbjährige Ausbildung zurück. Zunächst machte sie bei einem Kurs mit, in dem alle Elemente eines Gottesdienstes theoretisch besprochen wurden. Anschließend ging es an die Praxis: An der Seite von Pastor Jens Blume absolvierte sie das Mentorat. „Dass ich nun eigenverantwortliche Lektorin bin, freut mich sehr“, sagt die 19-Jährige. Ihr 56-jähriger Vater Thomas und Gemeindemitglied Beatrice Seichter führen bereits in der St.-Petri-Gemeinde das Amt eines Lektors und einer Lektorin aus. Durch ihren Vater, der das Lektoramt bereits sieben Jahre lang innehat, hat Lehmann genau gewusst, worauf sie sich einlässt – und ist in seine Fußstapfen getreten. Dadurch wachse die Vielfalt derjenigen, die Gottesdienste in der Gemeinde halten, weiter, sagt Lehmann.

Lehmann hat mit kleineren Aufgaben während des Gottesdienstes angefangen. „Ich habe entweder die Fürbitte oder das Eingangsgebet gesprochen“, erzählt die gebürtige Sachsen-Anhaltinerin. Es sei gut gewesen, langsam eingeführt zu werden. „Ich war anfangs vor den vielen Leuten sehr aufgeregt“, gesteht die Abiturientin. Später durfte sie auch die Predigten vorlesen.

Ein Lektor liest grundsätzlich Predigt ab

Lediglich Pastoren dürfen eine Predigt schreiben, weil sie die theologische Ausbildung hätten. Neben Pastor Blume lernte sie, langsamer und lauter zu sprechen. Aber die Stimme müsse dennoch authentisch bleiben, sagt Lehmann. Sie brachte peu à peu ihre eigenen Gedanken ein. Dennoch gilt: Ein Lektor liest grundsätzlich eine Predigt ab. Diese kann sich die jeweilige Person zum Beispiel im Internet herunterladen. „An den Aussagen darf ein Lektor nichts verdrehen“, betont Lehmann.

Mit Pastor Jens Blume hat Juliane Lehmann auch das laute Sprechen geübt. Quelle: Maximilian Hett (Archiv)

Die St.-Petri-Kirche kennt Juliane Lehmann bereits seit 2014. Damals begann sie dort mit dem Konfirmandenunterricht. Nach der Konfirmation engagierte sie sich in der Jugendarbeit der Gemeinde. Sie bildete sich als Teamerin fort, plante etwa die Kinderbibelwochen und die Frühgebete, die immer im November eine Woche lang ab 6 Uhr in der Früh auf die Beine gestellt werden. Für sie war es dann eine logische Folge, mit der Ausbildung zur Lektorin zu beginnen. „Die Kirche braucht auch junge Menschen.“ Zudem gebe es im Gottesdienst eine Abwechslung zwischen Jung und Alt sowie Laie und Pastor.

Lehmann beginnt Theologiestudium

Das Lektorenamt ist eine Besonderheit der evangelischen Kirche. Auch Prädikanten können ohne ein Theologiestudium, dafür aber ebenfalls mit Ausbildung, einen Gottesdienst halten. Lektoren sollen neue Perspektiven in die Gottesdienste einbringen. Für Juliane Lehmann ist das Lektorat eine Basis, aus der sie schöpfen kann. Und auch für ihr Studium: Mitte Oktober beginnt sie evangelische Theologie in Göttingen zu studieren. Der Magisterstudiengang bildet Pastoren aus. Laut Lehmann gibt es aber viele andere Berufsfelder, in denen ein Theologe tätig sein kann, wie etwa Institutionen, Kirchenverwaltung, Pfarrämter und auch Journalismus. „Ich bleibe neugierig und schaue mir die Möglichkeiten genau an“, sagt die junge Frau, deren Familie kirchlich verwurzelt ist.

Auf das Studium in Göttingen freut sich die 19-Jährige schon sehr. Pro Semester fingen rund 20 Studenten an. „Das werden kuschelige Runden“, sagt Lehmann und schmunzelt. In ihrer Freizeit liest sie gern Jugend- und historische Romane. Dafür wird ihr aber demnächst wenig Zeit bleiben. Denn für das Theologiestudium muss sie Scheine in Altgriechisch und Althebräisch machen. „Das große Latinum habe ich schon in der Tasche.“ Zwischendurch kommt Lehmann nach Großburgwedel, um ihre Gottesdienste abzuhalten. Die Auffassung, dass Kirche nur was für Ältere sei, teilt sie nicht. Im Gegenteil: „Kirche wird mit jungen Menschen bunter und lebendiger.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier