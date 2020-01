Julian Kienast ist neuer Juso-Chef in Burgwedel

Großburgwedel

Die Jusos Burgwedel haben einen neuen Vorstand gewählt: Neuer Vorsitzender ist der 24-jährige Julian Kienast. Die bisherige Vorsitzende Julia Tote (24) wollte auf eigenen Wunsch etwas kürzertreten. Sie bleibt dem SPD-Nachwuchs allerdings als stellvertretende Vorsitzende erhalten. Neu im Vorstandsteam ist der 18-jährige Niko Strauch, der ebenfalls als Stellvertreter fungiert. „Wir haben damit eine gute Lösung gefunden“, sagt Kienast. Alle drei wurden jeweils ohne Gegenstimme für ein Jahr ins Amt gewählt.

Neuer Burgwedeler Juso-Chef ist Mitgliederbeauftragter der SPD

Kienast, der seit rund anderthalb Jahren SPD-Mitglied ist, wollte den Vorsitz gern übernehmen. „Ich hatte die Ambition“, sagt er. Burgwedels Bürgermeister Axel Düker ( SPD) ist vom neuen Chef der Jusos begeistert. „Er hat in seiner relativ kurzen Mitgliedschaft schon auf vielen Ebenen bewiesen, dass er ein Gewinn für unsere Partei ist.“ Kienast ist auch Mitgliederbeauftragter des SPD-Ortsvereins Großburgwedel.

Der Key-Account-Manager in einem mittelständischen Unternehmen in Kirchhorst engagiert sich gern. „Es bereitet mir Freude, andere Menschen für Politik zu begeistern“, sagt er. Über konkrete Aktionen und Ideen für dieses Jahr diskutiert der Vorstand Ende Januar. Fest steht für Kienast allerdings schon, dass es im Sommer eine Art Ausbildungsmesse geben soll. Dabei wollen die Jusos mit anderen jungen Menschen ins Gespräch kommen. „Ich stelle immer wieder fest, dass die Politikverdrossenheit gar nicht so groß ist. Wenn man etwas intensiver mit Menschen spricht, stellt sich schnell heraus, dass sie doch Interesse an der Politik haben.“

Lesen Sie auch

Von Mark Bode