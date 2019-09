Jugendpflege organisiert Rock im Rathauspark

Großburgwedel

Rock im Rathauspark heißt es am Sonnabend, 14. September, in Großburgwedel. Nach der Premiere 2015 geht das Open Air unter der Regie der Jugendpflege Burgwedel und unterstützt vom Lions-Club Isernhagen-Burgwedel in die zweite Runde. Von 16.30 bis 21 Uhr gibt es bei freiem Eintritt im Park hinter dem Rathaus an der Fuhrberger Straße viel Musik.

Die Eröffnung übernimmt das Gymnasium Großburgwedel mit einer Formation unter der Leitung von Lehrer Johannes Grüne. Danach gibt es Indie-Pop-Rock mit deutschen Texten der Band Joan Randall – das sind vier junge Männer aus Hannover, die sich nach einer Figur aus der Serie „Captain Future“ benannt haben. In Burgwedel bekannt sind davon Rafael Rybandt und Sebastian Bartels. Letzterer war Teil der 1989 gegründeten Band The Jinxs. Classic-Rock-Freunde kommen beim Auftritt von dIEbAND! zu ihrem Recht. Von „Angels“ bis „Walking on Sunshine“ reicht das Repertoire der sechsköpfigen Band.

That’s Why beschließen Rock im Rathauspark

Lokalmatadoren aus Burgwedel sind That’s Why. Sascha Erbeck, Alexander Veth, Jan Philipp Eichner und Jan Gurat haben seit der Gründung ihrer Band im Jahr 2008 angesagte Bühnen wie das Kulturzentrum Faust in Hannover, die Live Music Hall in Köln, das Logo in Hamburg und das Astra Kulturhaus in Berlin gerockt.

Bühnenbau, Licht und Ton: Dafür sorgen beim Open Air die Auszubildenden der Firma AVE Audio Visual Equipment Verhengsten. Für sie ist das ihr Gesellenstück. Helge Wilke wird sie betreuen. Auch bei der Jugendpflege ist der Nachwuchs am Start: Bundesfreiwilligendienstlerin Sophie Bartos unterstützt Jonas Hendricks, der die Veranstaltungsleitung übernommen hat.

